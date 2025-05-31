Землю охопила потужна магнітна буря: штормити буде цілий тиждень

Магнітні бурі червоного рівня охопили всю Землю і тривати вони будуть довго. Пікове навантаження випало якраз на останні дні, однак у вихідні геомагнітна активність також буде високою. Це може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а також збій у роботі мереж, радіозв'язку та роботі супутників.

Що відомо про магнітні бурі найближчими днями та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, активність Сонця залишається підвищеною. На 31 травня прогнозують G1-рівень - це помірна геомагнітна буря, яка може викликати незначні перебої в роботі зв'язку та впливати на самопочуття.

У неділю, 1 червня, магнітна активність буде помірною, у межах показників Кр-індекс 4-5. Активність піде на спад, але вплив на життєдіяльність людини буде високий.

Підвищений рівень активності очікується також у перші дні червня - вчені прогнозують у середньому Кр-індекс 4-5.

Пік цієї потужної бурі припав на 29-30 травня й експерти попереджають - Сонце перебуває у фазі максимальної активності. Це значить, що спалахи та корональні викиди стаються мало не щодня і прогнози по магнітних бурях можуть швидко змінюватися.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене потоками заряджених частинок із Сонця. Вони досягають нашої планети через 1-3 дні після сонячного спалаху. Геомагнітні бурі класифікують за шкалою від G1 до G5, де G5 - найсильніша.

Як магнітні бурі впливають на людей

При слабких та помірних бурях більшість людей не відчувають сонячної активності. Однак бурі червоного рівня відчутні для багатьох людей на планеті. У групі ризику люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки, сердечники, маленькі діти, вагітні та люди похилого віку.

Найчастіші скарги:

головний біль, запаморочення, мігрень

стрибання артеріального тиску

сонливість, безсоння

дратівливість, апатія

швидка втома, зниження концентрації

загострення хронічних станів

Як захистити свій організм

Пийте більше води. Зневоднення посилює симптоми.

Уникайте кави та алкоголю. Вони навантажують судини.

Не плануйте складних справ. Організм і так в стресі.

Виходьте на свіже повітря. Кисень допомагає зменшити втому.

Контролюйте тиск. Якщо є гіпертонія - тримайте під рукою ліки.

Зменшуйте використання гаджетів. Іони впливають і на техніку, і на вас.

Повноцінно відпочивайте. Спіть 7-9 годин і лягайте до 23:00.

Харчуйтеся вчасно та збалансовано. Не пропускайте прийоми їжі, додайте більше овочів, фруктів.

Зменшуйте фізичне та психоемоційне навантаження. Не сваріться, не з'ясовуйте стосунків, знижуйте рівень стресу, не навантажуйте свій організм.

Якщо самопочуття викликає занепокоєння - зверніться за допомогою лікарів.