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Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет целую неделю

Суббота 31 мая 2025 07:00
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Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет целую неделю Мощная магнитная буря охватила Землю (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури красного уровня охватили всю Землю и продолжаться они будут долго. Пиковая нагрузка выпала как раз на последние дни, однако в выходные геомагнитная активность также будет высокой. Это может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также сбой в работе сетей, радиосвязи и работе спутников.

Что известно о магнитных бурях в ближайшие дни и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, активность Солнца остается повышенной. На 31 мая прогнозируют G1-уровень - это умеренная геомагнитная буря, которая может вызвать незначительные перебои в работе связи и влиять на самочувствие.

В воскресенье, 1 июня, магнитная активность будет умеренной, в пределах показателей Кр-индекс 4-5. Активность пойдет на спад, но влияние на жизнедеятельность человека будет высоким.

Повышенный уровень активности ожидается также в первые дни июня - ученые прогнозируют в среднем Кр-индекс 4-5.

Пик этой мощной бури пришелся на 29-30 мая и эксперты предупреждают - Солнце находится в фазе максимальной активности. Это значит, что вспышки и корональные выбросы происходят чуть ли не ежедневно и прогнозы по магнитным бурям могут быстро меняться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц с Солнца. Они достигают нашей планеты через 1-3 дня после солнечной вспышки. Геомагнитные бури классифицируют по шкале от G1 до G5, где G5 - самая сильная.

Как магнитные бури влияют на людей

При слабых и умеренных бурях большинство людей не чувствуют солнечной активности. Однако бури красного уровня ощутимы для многих людей на планете. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, сердечники, маленькие дети, беременные и пожилые люди.

Наиболее частые жалобы:

  • головная боль, головокружение, мигрень
  • скачки артериального давления
  • сонливость, бессонница
  • раздражительность, апатия
  • быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания
  • обострение хронических состояний

Как защитить свой организм

Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает симптомы.

Избегайте кофе и алкоголя. Они нагружают сосуды.

Не планируйте сложных дел. Организм и так в стрессе.

Выходите на свежий воздух. Кислород помогает уменьшить усталость.

Контролируйте давление. Если есть гипертония - держите под рукой лекарства.

Уменьшайте использование гаджетов. Ионы влияют и на технику, и на вас.

Полноценно отдыхайте. Спите 7-9 часов и ложитесь до 23:00.

Питайтесь вовремя и сбалансировано. Не пропускайте приемы пищи, добавьте больше овощей, фруктов.

Уменьшайте физическую и психоэмоциональную нагрузку. Не ссорьтесь, не выясняйте отношений, снижайте уровень стресса, не нагружайте свой организм.

Если самочувствие вызывает беспокойство - обратитесь за помощью врачей.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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