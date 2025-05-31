Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет целую неделю
Магнитные бури красного уровня охватили всю Землю и продолжаться они будут долго. Пиковая нагрузка выпала как раз на последние дни, однако в выходные геомагнитная активность также будет высокой. Это может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также сбой в работе сетей, радиосвязи и работе спутников.
Что известно о магнитных бурях в ближайшие дни и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, активность Солнца остается повышенной. На 31 мая прогнозируют G1-уровень - это умеренная геомагнитная буря, которая может вызвать незначительные перебои в работе связи и влиять на самочувствие.
В воскресенье, 1 июня, магнитная активность будет умеренной, в пределах показателей Кр-индекс 4-5. Активность пойдет на спад, но влияние на жизнедеятельность человека будет высоким.
Повышенный уровень активности ожидается также в первые дни июня - ученые прогнозируют в среднем Кр-индекс 4-5.
Пик этой мощной бури пришелся на 29-30 мая и эксперты предупреждают - Солнце находится в фазе максимальной активности. Это значит, что вспышки и корональные выбросы происходят чуть ли не ежедневно и прогнозы по магнитным бурям могут быстро меняться.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц с Солнца. Они достигают нашей планеты через 1-3 дня после солнечной вспышки. Геомагнитные бури классифицируют по шкале от G1 до G5, где G5 - самая сильная.
Как магнитные бури влияют на людей
При слабых и умеренных бурях большинство людей не чувствуют солнечной активности. Однако бури красного уровня ощутимы для многих людей на планете. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, сердечники, маленькие дети, беременные и пожилые люди.
Наиболее частые жалобы:
- головная боль, головокружение, мигрень
- скачки артериального давления
- сонливость, бессонница
- раздражительность, апатия
- быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания
- обострение хронических состояний
Как защитить свой организм
Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает симптомы.
Избегайте кофе и алкоголя. Они нагружают сосуды.
Не планируйте сложных дел. Организм и так в стрессе.
Выходите на свежий воздух. Кислород помогает уменьшить усталость.
Контролируйте давление. Если есть гипертония - держите под рукой лекарства.
Уменьшайте использование гаджетов. Ионы влияют и на технику, и на вас.
Полноценно отдыхайте. Спите 7-9 часов и ложитесь до 23:00.
Питайтесь вовремя и сбалансировано. Не пропускайте приемы пищи, добавьте больше овощей, фруктов.
Уменьшайте физическую и психоэмоциональную нагрузку. Не ссорьтесь, не выясняйте отношений, снижайте уровень стресса, не нагружайте свой организм.
Если самочувствие вызывает беспокойство - обратитесь за помощью врачей.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory
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