Землю охопила потужна магнітна буря: як вберегти здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи та спалахи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні дуже швидко рухатися у просторі.

Коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітною або сонячною бурею.

Всі бурі поділяються за своєю потужність - від К-індекс 1 до К-індекс 9. Чим вище рівень К-індексу, тим вище потужність бурі. Бурі до К-індексу 5 - це малопомітні та помірні магнітні бурі. Усі бурі від К-індексу 5 - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Сильні магнітні бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а ще - збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв'язку.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня охопила Землю у четвер ввечері, 3 жовтня.

Ця буря буде затяжною і продовжиться також у п'ятницю та суботу. Науковці прогнозують, що геошторм 4 та 5 жовтня досягне рівня К-індексу 7.

Наступна магнітна буря червоного рівня очікується вже через тиждень - буря К-індексу 5 очікується вже 10-12 жовтня.

Варто зазначити, що прогнози експертів тільки попередні й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Влив магнітної бурі на людину

Вчені всього світу регулярно проводять дослідження на тему впливу магнітної бурі на самопочуття людини. І деякі з них такий зв'язок підтверджують. Саме у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, особливо до кардіологів.

Дослідження показують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це призводить до порушень сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

Головні болі, мігрені, запаморочення

Порушення концентрації

Зниження працездатності

Слабкість

Швидка втома

Сонливість вдень

Проблеми зі сном вночі

Депресивні стани

Дратівливість

Агресія

Підвищення тривожності

Порушення ритму пульсу

Стрибки артеріального тиску

Апатія

Нудота

Біль у суглобах та м'язах

Як захистити свій організм

Лікарі у дні магнітних бур радять більше відпочивати, знизити навантаження та дотримуватися нормального розпорядку дня. У загальні рекомендації входять:

Повноцінно висипатися (7-9 годин на добу). Лягати спати та прокидатися в один й той самий час.

Нормально харчуватися: їсти легку, багату на вітаміни та мінерали їжу. Не пропускати прийоми їжі.

Обмежити споживання гострих, жирних та шкідливих страв, кави, енергетиків, алкоголю та сигарет.

Пити достатню кількість чистої води для підтримання водного балансу.

Гуляти на свіжому повітрі для насичення організму киснем. Потрібно виходити мінімум на 30 хвилин у сквер, парк, на двір чи відпочити за містом.

Займатися легкими фізичними вправами.

Провітрювати приміщення мінімум два рази на добу.

Зранку приймати контрастний душ, ввечері - ванну, пити натуральний чай на травах (м'ята, меліса, ромашка).

Уникати стресових ситуацій, не вступати у суперечки, конфлікти, не піддаватися на провокації.

Звертатися до медиків, якщо самопочуття погіршується.