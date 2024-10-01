Магнітні бурі у жовтні 2024 року: свіжий графік для жителів України

Магнітні бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Томі лікарі радять у дні магнітних бур знижувати активність, більше відпочивати та дуже уважно ставитися до свого здоров'я.

Коли прогнозуються помірні та сильні магнітні бурі у жовтні 2024, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Регулярні різноманітні вибухи та спалахи на Сонці провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні швидко рухатися у просторі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Всі бурі мають класифікацію - від К-індексу 1 до К-індексу 9. Чим вище рівень К-індексу - тим сильніша буря.

Всі бурі з позначками від К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати проблеми зі здоров'ям. Серед інших проблем - збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв'язку.

Графік магнітних бур в жовтні 2024

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у жовтні 2024 року очікується декілька потужних магнітних бур та декілька помірних. На даний час у прогнозі немає затяжних геоштормів та бур з показникам вище К-індексу 6.

Графік:

5-6 жовтня - помірна магнітна буря, досягне К-індексу 4 - К-індексу 5

10-12 жовтня - магнітна буря червоного рівня. Почнеться з К-індексу 4, але стане потужнішою до К-індексу 5.

17 жовтня - слабка магнітна буря, від К-індексу 3 до К-індексу 4

22 жовтня - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

27-28 жовтня - помірна магнітна буря, досягне К-індексу 4

Варто зазначити, що прогнози експертів тільки попередні й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Вплив магнітної бурі на людину

Досліджень на тему впливу магнітної бурі на людину та самопочуття було проведено дуже багато. Деякі вчені змогли підтвердити такий взаємозв'язок і з'ясували, що у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються за допомогою до лікарів, особливо до кардіологів.

Також деякі дослідження показали, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це призводить до порушень сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Які можуть бути проблеми:

Головні болі, мігрені, запаморочення

Порушення уваги та концентрації

Зниження працездатності

Слабкість

Швидка втомлюваність

Сонливість вдень

Проблеми зі сном вночі

Депресивні стани

Дратівливість, агресія

Підвищення тривожності

Порушення ритму пульсу

Стрибки артеріального тиску

Апатія

Нудота

Біль у суглобах та м'язах

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Лікарі у такі дні радять дотримуватися нормального розпорядку дня, більше відпочивати, слідкувати за станом здоров'я та знизити будь-яке навантаження. У рекомендації входить:

Повноцінно висипатися (7-9 годин на добу). Намагатися лягати спати та прокидатися в один й той самий час.

Нормально харчуватися: віддавати перевагу легкій, багатій на вітаміни та мінерали їжі. Не пропускати прийоми їжі.

Обмежити споживання жирних, гострих та шкідливих страв, алкоголю, кави, енергетиків та тютюну

Пити достатню кількість чистої води для підтримання водного балансу

Займатися легкими фізичними вправами: йога, пілатес, басейн, прогулянки

Дихати свіжим повітрям, щоб насичувати організм киснем: у парках, скверах, у дворі чи за містом

Провітрювати приміщення мінімум два рази на добу - зранку та ввечері

Зранку приймати контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну, пити натуральний чай на травах (ромашка, м'ята, меліса)

Уникати стресових ситуацій, не вплутуватися у суперечки, не піддаватися на провокації

Знизити психічне, психологічне та фізичне навантаження

Не забувати приймати ліки, які виписує лікар

Звертатися до медиків, якщо самопочуття погіршується