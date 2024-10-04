Землю охватила мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые провоцируют выброс в большое количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро двигаться в пространстве.

Когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури делятся по своей мощности – от К-индекс 1 до К-индекс 9. Чем выше уровень К-индекса, тем выше мощность бури. Бури к К-индексу 5 - это малозаметные и умеренные магнитные бури. Все бури от К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Сильные магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а еще - сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня охватила Землю в четверг вечером, 3 октября.

Эта буря будет затяжной и продлится также в пятницу и субботу. Ученые прогнозируют, что геошторм 4 и 5 октября достигнет уровня К-индекса 7.

Следующая магнитная буря красного уровня ожидается уже через неделю - буря К-индекса 5 ожидается уже 10-12 октября.

Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Влияние магнитной бури на человека

Ученые всего мира регулярно проводят исследования по теме влияния магнитной бури на самочувствие человека. И некоторые из них такую связь подтверждают. Именно в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, особенно к кардиологам.

Исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрени, головокружение

Нарушение концентрации

Снижение трудоспособности

Слабость

Быстрая усталость

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Депрессивные состояния

Раздражительность

Агрессия

Повышение тревожности

Нарушение ритма пульса

Прыжки артериального давления

Апатия

Тошнота

Боль в суставах и мышцах

Как защитить свой организм

Врачи в дни магнитных бурь советуют больше отдыхать, снизить нагрузку и соблюдать нормальный распорядок дня. В общие рекомендации входят:

Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Нормально питаться: есть легкую, богатую витаминами и минералы пищу. Не пропускать приемы пищи.

Ограничить употребление острых, жирных и вредных блюд, кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.

Гулять на свежем воздухе для насыщения организма кислородом. Нужно выходить минимум на 30 минут в сквер, парк, во двор или отдохнуть за городом.

Заниматься легкими упражнениями.

Проветривать помещение минимум два раза в день.

Утром принимать контрастный душ, вечером - ванну, пить натуральный чай на травах (мята, мелисса, ромашка).

Избегать стрессовых ситуаций, не вступать в споры, конфликты, не поддаваться провокациям.

Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.