Мощная магнитная буря в декабре позволит увидеть северное сияние в неожиданных местах

Магнитная буря в декабре вызовет северное сияние (фото: freepik)

Сильнейшая магнитная буря декабря позволит увидеть северное сияние в необычных для этого явления местах планеты.

Огни появятся над небом таких штатов США, как Пенсильвания, Айова и Орегон, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Юрмалы, сообщает CNN.

Так, по данным американского центра прогноза космической погоды, геомагнитная буря 9-11 декабря означает вероятность северного сияния, сбоев в коммуникациях и радиопомех.

Там сообщили, что 9 декабря была слабая буря (G1), 10-го - сильная (G3), а 11 ожидается умеренная (G2).

Астрофизики говорят, что такое всплеск совпадает с началом 25-го цикла солнечной активности. Этот период будет длиться 11 лет, и для него характерны штормовые явления на поверхности солнечных пиков и солнечные бури.

Ученые объясняют солнечную активность большим количеством пятен на звезде. В результате чего наблюдаются рентгеновские вспышки, корональные выбросы массы или корональные дыры. Все эти явления влияют на магнитное поле Земли, порождая магнитные бури и полярные сияния.

Первые возмущения в магнитосфере Земли начались утром 9 декабря, а в ночь на 10 декабря началась магнитная буря, которая продлится более суток.

Высокоэнергетические частицы, которые появляются из солнечных пятен и направляются на Землю, могут вызвать высокочастотные помехи, сбои коммуникации и электропитания на нашей планете.

В Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН показали интенсивность магнитной бури на схеме.

Магнитная буря в декабре (скрин: tesis.lebedev.ru)

Ранее мы писали, что астрофизики назвали все даты магнитных бурь в декабре, а врачи рассказали, как избежать проблем со здоровьем.