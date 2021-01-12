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На Землю обрушиться затяжна магнітна буря: названі дати ударів

Вівторок 12 січня 2021 17:11
На Землю обрушиться затяжна магнітна буря: названі дати ударів
Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Магнітна буря в січні буде затяжною, але не дуже потужною. Астрофізики назвали дати геошторму, а лікарі порадили, як від нього вберегтися.

Так, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря в січні триватиме з 17 по 20 січня. Наступна магнітна буря очікується вже в лютому - 1 і 2 числа.

Вчені називають магнітною (геомагнітною) бурею - один з видів геомагнітної активності. Явище викликається надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їхньою взаємодією з магнітосферою Землі.

На Землю обрушиться затяжна магнітна буря: названі дати ударів

Магнітна буря в січні-лютому (скрін: tesis.lebedev)

Для кого небезпечна магнітна буря, і як уникнути негативного впливу

Медики кажуть, що в першу чергу вплив магнітної бурі на собі відчувають метеочутливі люди, похилого віку, "сердечники" і люди з різними хронічними недугами. Але і у здорових людей може раптово розболітися голова, з'явитися слабкість, безсоння або безпричинна втома.

За словами лікарів, щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, слід у ці дні дуже уважно стежити за здоров'ям. Якщо у вас є проблеми з серцем і судинами, не зайвим буде стежити за тиском, пульсом і серцевим ритмом.

Ось кілька порад, які допоможуть мінімізувати вплив магнітної бурі:

  • уникайте стресів і фізичної активності,
  • замініть тренування прогулянкою на свіжому повітрі,
  • постарайтеся виспатися,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, кави,
  • прийміть контрастний душ вранці і теплу ванну перед сном.

Раніше ми писали, що потужна магнітна буря дозволила побачити північне сяйво в несподіваних для цього місцях.

Також повідомлялося, що до Землі наближається астероїд, розміром порівнянний з малою планетою.

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