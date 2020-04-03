На Землю обрушится магнитная буря: названа дата удара

Магнитная буря в апреле 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут быть причиной головных болей, скачков давления и других недомоганий

Магнитная буря в апреле 2020 накроет Землю уже в средине месяца. Как защититься от метеоудара, какие категории людей страдают от магнитных бурь и дата геошторма - в материале Styler.

Магнитной (геомагнитной) бурей ученые называют возмущение магнитного поля нашей планеты. Бури вызываются потоками солнечного ветра, что вторгаются в магнитосферу Земли. Геошторм может быть разной силы и продолжительности - от нескольких часов до нескольких дней.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ближайшая магнитная буря ожидается уже 15 апреля. После чего еще несколько дней магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Магнитная буря в апреле (скрин: ФИАН)

Влиянию магнитных бурь более всего подвержены метеозависимые люди, гипертоники, те, у кого есть проблемы с сердцем, эмоционально нестабильные люди. В дни метеоколебаний может "скакать" артериальное давление, сбиваться сердцебиение, проявляться раздражительность и даже агрессия.

Но и у здоровых людей может внезапно разболеться голова, возникнуть бессонница. Также может проявляться беспричинная усталость и сонливость.

Медики рекомендуют в дни геомагнитных колебаний отказаться от алкоголя, меньше пить кофе и других будоражащих напитков. Здоровое питание, правильный питьевой режим, умеренные физические нагрузки и никаких стрессов - отличный рецепт борьбы с магнитными бурями.

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