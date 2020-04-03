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На Землю обрушится магнитная буря: названа дата удара

STYLERЖизнь    03.04.2020 - 08:06
На Землю обрушится магнитная буря: названа дата удара
Магнитная буря в апреле 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут быть причиной головных болей, скачков давления и других недомоганий

Магнитная буря в апреле 2020 накроет Землю уже в средине месяца. Как защититься от метеоудара, какие категории людей страдают от магнитных бурь и дата геошторма - в материале Styler.

Магнитной (геомагнитной) бурей ученые называют возмущение магнитного поля нашей планеты. Бури вызываются потоками солнечного ветра, что вторгаются в магнитосферу Земли. Геошторм может быть разной силы и продолжительности - от нескольких часов до нескольких дней.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ближайшая магнитная буря ожидается уже 15 апреля. После чего еще несколько дней магнитосфера будет оставаться возбужденной.

На Землю обрушится магнитная буря: названа дата удара

Магнитная буря в апреле (скрин: ФИАН)

Влиянию магнитных бурь более всего подвержены метеозависимые люди, гипертоники, те, у кого есть проблемы с сердцем, эмоционально нестабильные люди. В дни метеоколебаний может "скакать" артериальное давление, сбиваться сердцебиение, проявляться раздражительность и даже агрессия.

Но и у здоровых людей может внезапно разболеться голова, возникнуть бессонница. Также может проявляться беспричинная усталость и сонливость.

Медики рекомендуют в дни геомагнитных колебаний отказаться от алкоголя, меньше пить кофе и других будоражащих напитков. Здоровое питание, правильный питьевой режим, умеренные физические нагрузки и никаких стрессов - отличный рецепт борьбы с магнитными бурями.

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