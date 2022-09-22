Землю незабаром накриє магнітними бурями: коли найсильніший удар

Найближчим часом очікується посилення геомагнітних коливань, а наприкінці вересня - на початку жовтня прогнозується значна магнітна буря, що може стати причиною головного болю та дискомфорту для багатьох людей з підвищеною чутливістю.

Які дати стануть небезпечними через вплив таких магнітних бур - читайте у матеріалі нижче.

Фахівці розрахували, що вже у п'ятницю, 23 вересня, рівень геомагнітних коливань досягне значення 5 за Кп-індексом.

Нагадаємо, що K-індекс - показник, що характеризує геомагнітну активність та класифікує геомагнітні бурі. Це відхилення магнітного поля нашої планети від норми протягом 3-годинного інтервалу.

Зазначимо, що така буря розцінюється як умовно слабка (G1). Вона може спричинити погіршення стану у метеозалежних, літніх людей з хронічними захворюваннями.

Крім того, бурі такого рівня здатні провокувати певні збої у роботі енергосистем.

Але вже з суботи, 24 вересня, геомагнітне поле прийде в норму і повернеться до спокійного стабільного стану. Це триватиме до кінця місяця, після чого очікується черговий удар.

Так, в останній день вересня і перші - жовтня, знову прогнозується сплеск до рівнів 5-6. Геомагнітний струс такого рівня протримається кілька днів: а саме:

30 вересня - рівень 5,

1 жовтня - рівень 6 ,

, 2 жовтня - рівень 5,

3 жовтня - рівень 5.

Як мінімізувати вплив магнітних бур

У такі дні медики радять знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися та виключити шкідливу їжу з раціону.

Рекомендується відмовитися від алкоголю, гострої та солоної їжі, від великої кількості кави та цигарок.

Гарний вплив має помірне спортивне навантаження, контрастний душ, відпочинок, чай із травами.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, висипатись, тримати під руками необхідні ліки.