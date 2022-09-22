Землю вскоре накроет магнитными бурями: когда самый сильный удар

В ближайшее время ожидается усиление геомагнитных колебаний, а в конце сентября - начале октября прогнозируется значительная магнитная буря, что может стать причиной головных болей и дискомфорта для многих людей с повышенной чувствительностью.

Какие даты станут опасными из-за воздействия таких магнитных бурь - читайте в материале ниже.

Специалисты рассчитали, что уже в пятницу, 23 сентября, уровень геомагнитных колебаний достигнет значения 5 по Кп-индексу.

Напомним, что K-индекс - показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Это отклонение магнитного поля нашей планеты от нормы в течение 3-часового интервала.

Отметим, что подобная буря расценивается как условно слабая (G1). Она может вызвать ухудшение состояния у метеозависимых, пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, бури такого уровня способны провоцировать определенные сбои в работе энергосистем.

Но уже с субботы, 24 сентября, геомагнитное поле придет в норму и вернется в спокойное стабильное состояние. Это продлится до конца месяца, после чего ожидается очередной удар.

Так, в последний день сентября и первые - октября, вновь прогнозируется всплеск до уровней 5-и 6. Геомагнитная встряска такого уровня продержится несколько дней: а именно:

30 сентября - уровень 5,

1 октября - уровень 6 ,

, 2 октября - уровень 5,

3 октября - уровень 5.

Как минимизировать влияние магнитных бурь

В такие дни медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить вредную пищу из рациона.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, от большого количества кофе и сигарет.

Хорошее воздействие имеет умеренная спортивная нагрузка, контрастный душ, отдых, чай с травами.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться, держать под руками необходимые лекарства.