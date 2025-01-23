На Землю насувається потужна магнітна буря: коли буде штормити

Магнітна буря червоного рівня охопить нашу планету через сильний спалах та викиду корональної маси (СМЕ) у космос. Буря такої потужності може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а також впливати на роботу засобів зв'язку.

Що відомо про цю магнітну бурю, коли буде штормити та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене потоками заряджених частинок, які надходять від Сонця. Коли на нашій зірці відбуваються спалахи або корональні викиди маси, заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, викликаючи її збурення. Такі події можуть тривати від кількох годин до декількох днів.

За шкалою геомагнітної активності, потужність магнітних бур вимірюється в балах. Найсильніші бурі можуть спричиняти значні наслідки, починаючи від технічних збоїв до фізичних симптомів у людей.

Коли буде магнітна буря

Викид корональної маси у космос стався 21 січня, після спалаху сонячної плями 3967. Спалах був сильним, категорії М3 і це призведе до потужної магнітної бурі.

За даними дослідників з лабораторій космічної погоди, потужна магнітна буря почнеться ввечері 24 січня і вона досягне рівня G1, тобто К-індекс 5-7. Пік потужності очікується в суботу, 25 січня.

Після невеликої перерви нас очікує ще одна буря, 28 та 29 січня. Її інтенсивність оцінюється як високий рівень, що може викликати помітний вплив на глобальні системи.

Астрономи зазначають, що причиною цього явища став недавній сонячний спалах класу X. Викид корональної маси, спрямований у бік Землі, уже рухається крізь космічний простір.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися.

Вплив на техніку та інфраструктуру

Магнітні бурі можуть створювати серйозні проблеми для технологій:

Супутники: можливі збої в роботі супутникового зв'язку, включаючи GPS-навігацію.

Електромережі: підвищується ризик перенавантажень і збоїв у роботі енергосистем.

Авіація: зміни у магнітосфері можуть ускладнити авіаційні рейси, особливо ті, які пролітають через полярні регіони.

Зв'язок: високочастотні радіосигнали можуть зазнавати перешкод.

Як це вплине на здоров'я?

Вчені всього світу проводять дослідження і зараз єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину не має. Однак існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок магнітних бур та погіршення самопочуття у людей.

Одне з досліджень показало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Під час магнітних бур можливі такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Як підготуватися?

Фахівці радять у такі дні уникати надмірного фізичного навантаження, достатньо спіть, пити більше води, відмовитися від кофеїну та алкоголю, а також приділяти більше часу відпочинку.

Дбайте про себе: зменшіть стрес, їжте легку їжу, гуляйте на свіжому повітрі та уникайте великих навантажень.

Будьте уважними за кермом: через можливу розсіяність і слабкість можуть виникнути неприємні наслідки.

Якщо стан здоров'я погіршується або викликає занепокоєння - зверніться до лікаря за допомогою.