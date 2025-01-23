На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда будет штормить

Магнитная буря красного уровня охватит нашу планету из-за сильной вспышки и выброса корональной массы (СМЕ) в космос. Буря такой мощности может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также влиять на работу средств связи.

Что известно об этой магнитной буре, когда будет штормить и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, исходящих от Солнца. Когда на нашей звезде происходят вспышки или корональные выбросы массы, заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, вызывая ее возмущение. Такие события могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

По шкале геомагнитной активности, мощность магнитных бурь измеряется в баллах. Сильные бури могут вызывать значительные последствия, начиная от технических сбоев до физических симптомов у людей.

Когда будет магнитная буря

Выброс корональной массы в космос произошел 21 января, после вспышки солнечного пятна 3967. Вспышка была сильной, категории М3 и это приведет к мощной магнитной буре.

По данным исследователей из лабораторий космической погоды, мощная магнитная буря начнется вечером 24 января и она достигнет уровня G1, то есть К-индекс 5-7. Пик мощности ожидается в субботу, 25 января.

После небольшого перерыва нас ожидает еще одна буря, 28 и 29 января. Ее интенсивность оценивается как высокий уровень, что может вызвать заметное влияние на глобальные системы.

Астрономы отмечают, что причиной этого явления стала недавняя солнечная вспышка класса X. Выброс корональной массы, направленный в сторону Земли, уже движется сквозь космическое пространство.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться.

Влияние на технику и инфраструктуру

Магнитные бури могут создавать серьезные проблемы для технологий:

Спутники: возможны сбои в работе спутниковой связи, включая GPS-навигацию.

Электросети: повышается риск перегрузок и сбоев в работе энергосистем.

Авиация: изменения в магнитосфере могут осложнить авиационные рейсы, особенно те, которые пролетают через полярные регионы.

Связь: высокочастотные радиосигналы могут испытывать помехи.

Как это повлияет на здоровье?

Ученые всего мира проводят исследования и сейчас единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека нет. Однако существует немало исследований, подтверждающих взаимосвязь магнитных бурь и ухудшения самочувствия у людей.

Одно из исследований показало, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.

Во время магнитных бурь возможны следующие симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Как подготовиться?

Специалисты советуют в такие дни избегать чрезмерной физической нагрузки, достаточно спать, пить больше воды, отказаться от кофеина и алкоголя, а также уделять больше времени отдыху.

Заботьтесь о себе: уменьшите стресс, ешьте легкую пищу, гуляйте на свежем воздухе и избегайте больших нагрузок.

Будьте внимательны за рулем: из-за возможной рассеянности и слабости могут возникнуть неприятные последствия.

Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обратитесь к врачу за помощью.