На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм

Магнітна буря червоного рівня виникає через спалахи та вибухи на Сонці й вона здатна впливати на життєдіяльність людини - викликати погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі різноманітної електротехніки.
Що відомо про найближчу магнітну бурю, скільки вона триватиме та як вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів.
Вони мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі. Коли вони долітають до нашої планети, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Усі магнітні бурі мають свої показники - за своїм класом, потужністю та впливом на навколишнє середовище. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні коливання. Переважна більшість людей ці коливання майже не відчуває.
Бурі, які мають показники К-індекс 5 та вище - це бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.
Вони не тільки можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а й вплинути на роботу засобів зв'язку - супутників, GPRS, радіочастоти, мобільний зв'язок.
Чим вище К-індекс бурі - тим гірше можуть бути наслідки. А при найвищих показниках спостерігаються полярні сяйва по всій території Землі, у тому числі й в Україні.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря охопила Землю у вівторок з обіду. Її показники у вівторок та середу не перевищує К-індексу 4.
Але у четвер, 7 листопада, спеціалісти прогнозують посилення магнітної активності до К-індексу 5, що відповідає показникам бурі червоного рівня. Ця буря буде нетривалою і вже до п'ятниці геомагнітна обстановка має заспокоїтися.
Однак варто пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки геомагнітна обстановка може змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.
Магнітні бурі 5-7 листопада (скриншот)
Чимало досліджень вчених показують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є певний зв'язок. Саме у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та інші проблеми, а ще - частіше звертаються за допомогою лікарів.
Крім того, є дослідження, яке доводить, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.
Найчастіші скарги:
Лікарі у такі дні дають, переважно, загальні рекомендації й радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та знизити фізичну та психоемоційну активність.
А ще:
Якщо стан здоров'я погіршується та викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікарів.
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