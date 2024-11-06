На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда и как поддержать свой организм

Магнитная буря красного уровня возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце и способна влиять на жизнедеятельность человека - вызвать ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе разнообразной электротехники.
Что известно о ближайшей магнитной буре, сколько она будет продолжаться и как уберечь свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, приводящие к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии.
Они способны быстро распространяться в пространстве и достигать магнитосферы Земли. Когда они долетают до нашей планеты, происходит активность, которую ученые называют магнитной или солнечной бурей.
Все магнитные бури имеют свои показатели - по своему классу, мощности и воздействию на окружающую среду. Бури к К-индексу 4 - это слабые и умеренные колебания. Подавляющее большинство людей эти колебания почти не испытывают.
Буры, имеющие показатели К-индекс 5 и выше - это бурые красные уровни, влияющие на жизнедеятельность человека.
Они не только могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, но и повлиять на работу средств связи - спутников, GPRS, радиочастоты, мобильной связи.
Чем выше К-индекс бури - тем хуже могут быть последствия. А при самых высоких показателях наблюдаются полярные сияния по всей территории Земли, в том числе и в Украине.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, умеренная магнитная буря охватила Землю во вторник с обеда. Ее показатели во вторник и среду не превышают К-индекс 4.
Но в четверг, 7 ноября, специалисты прогнозируют усиление магнитной активности до К-индекса 5, что соответствует показателям бури красного уровня. Эта буря будет непродолжительной, и уже к пятнице геомагнитная обстановка должна успокоиться.
Однако следует помнить, что все прогнозы экспертов предварительные, поскольку геомагнитная обстановка может меняться очень быстро, в зависимости от солнечной активности.
Магнитные бури 5-7 ноября (скриншот)
Многие исследования ученых показывают, что между магнитными бурями и самочувствием человека есть определенная связь. Именно в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и другие проблемы, а еще чаще обращаются за помощью врачей.
Кроме того, есть исследование, доказывающее, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме и это может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.
Самые частые жалобы:
Врачи в такие дни дают преимущественно общие рекомендации и советуют больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня и снизить физическую и психоэмоциональную активность.
А еще:
Если состояние здоровья ухудшается и вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачам.
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