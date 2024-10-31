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Магнітні бурі у листопаді 2024 року: у які дні варто берегти здоров'я

Четвер 31 жовтня 2024 09:30
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Магнітні бурі у листопаді 2024 року: у які дні варто берегти здоров'я Коли очікуються магнітні бурі у листопаді 2024 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі можуть викликати у людства погіршення самопочуття, головні болі та пригнічений настрій. А ще вони здатні впливати на роботу різноманітних супутників, засобів зв'язку, радіочастот, GPRS. І вчені вже зробили попередній прогноз про магнітні бурі у листопаді.

Коли у листопаді очікуються магнітні бурі та якої інтенсивності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографії та атмосфери США (NOAA).

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі.

Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку науковці називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі розділяють за потужністю та надають їм класифікації. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі.

Бурі з показниками вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, який мають вплив на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря та її вплив. При найвищих показниках (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Коли будуть магнітні бурі у листопаді

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем у порівнянні з останніми місяцями.

  • 11-12 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
  • 15 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
  • 20 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
  • 24-25 листопада - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від стану сонячної активності.

Вплив магнітної бурі на людину

За останні 20 років вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття людини. У такі дні значно більше людей скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.

Дослідження показують також, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, що викликає порушення сну, підвищення дратівливості, зниження концентрації та працездатності.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман в голові
  • Швидка втома, слабкість
  • Порушення концентрації, зниження працездатності
  • Проблеми зі сном
  • Агресія
  • Дратівливість
  • Підвищена тривожність
  • Апатія
  • Депресивні стани
  • Погіршення настрою
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Нудота
  • Біль у м'язах

Що допомагає пережити магнітну бурю

У такі дні варто приділити більше часу відпочинку, своєму здоров'ю, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації від лікарів:

  1. Спати 7-9 годин, лягати та прокидатися в один й той самий час
  2. Збалансоване харчування: легка їжа, багато овочів, фруктів, зелені
  3. Обмеження у каві, енергетиках, гострій та шкідливій їжі, алкоголі, курінні
  4. Пити достатньо води
  5. Прогулянки на свіжому повітрі
  6. Провітрювати приміщення
  7. Зранку допоможе зарядка та контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна
  8. Натуральні чаї на травах
  9. Бажано уникати стресів, сварок
  10. Відпочивати та не обмежити навантаження

При погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою лікарів

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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