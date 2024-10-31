Магнітні бурі у листопаді 2024 року: у які дні варто берегти здоров'я
Магнітні бурі можуть викликати у людства погіршення самопочуття, головні болі та пригнічений настрій. А ще вони здатні впливати на роботу різноманітних супутників, засобів зв'язку, радіочастот, GPRS. І вчені вже зробили попередній прогноз про магнітні бурі у листопаді.
Коли у листопаді очікуються магнітні бурі та якої інтенсивності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографії та атмосфери США (NOAA).
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі.
Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку науковці називають магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі розділяють за потужністю та надають їм класифікації. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі.
Бурі з показниками вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, який мають вплив на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря та її вплив. При найвищих показниках (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.
Коли будуть магнітні бурі у листопаді
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем у порівнянні з останніми місяцями.
- 11-12 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
- 15 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
- 20 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4
- 24-25 листопада - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5
Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від стану сонячної активності.
Вплив магнітної бурі на людину
За останні 20 років вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття людини. У такі дні значно більше людей скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.
Дослідження показують також, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, що викликає порушення сну, підвищення дратівливості, зниження концентрації та працездатності.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман в голові
- Швидка втома, слабкість
- Порушення концентрації, зниження працездатності
- Проблеми зі сном
- Агресія
- Дратівливість
- Підвищена тривожність
- Апатія
- Депресивні стани
- Погіршення настрою
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Нудота
- Біль у м'язах
Що допомагає пережити магнітну бурю
У такі дні варто приділити більше часу відпочинку, своєму здоров'ю, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно харчуватися.
Загальні рекомендації від лікарів:
- Спати 7-9 годин, лягати та прокидатися в один й той самий час
- Збалансоване харчування: легка їжа, багато овочів, фруктів, зелені
- Обмеження у каві, енергетиках, гострій та шкідливій їжі, алкоголі, курінні
- Пити достатньо води
- Прогулянки на свіжому повітрі
- Провітрювати приміщення
- Зранку допоможе зарядка та контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна
- Натуральні чаї на травах
- Бажано уникати стресів, сварок
- Відпочивати та не обмежити навантаження
При погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою лікарів
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