ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм

Середа 06 листопада 2024 09:30
UA EN RU
На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм Потужна магнітна буря насувається на Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня виникає через спалахи та вибухи на Сонці й вона здатна впливати на життєдіяльність людини - викликати погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі різноманітної електротехніки.

Що відомо про найближчу магнітну бурю, скільки вона триватиме та як вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів.

Вони мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі. Коли вони долітають до нашої планети, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі магнітні бурі мають свої показники - за своїм класом, потужністю та впливом на навколишнє середовище. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні коливання. Переважна більшість людей ці коливання майже не відчуває.

Бурі, які мають показники К-індекс 5 та вище - це бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.

Вони не тільки можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а й вплинути на роботу засобів зв'язку - супутників, GPRS, радіочастоти, мобільний зв'язок.

Чим вище К-індекс бурі - тим гірше можуть бути наслідки. А при найвищих показниках спостерігаються полярні сяйва по всій території Землі, у тому числі й в Україні.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря охопила Землю у вівторок з обіду. Її показники у вівторок та середу не перевищує К-індексу 4.

Але у четвер, 7 листопада, спеціалісти прогнозують посилення магнітної активності до К-індексу 5, що відповідає показникам бурі червоного рівня. Ця буря буде нетривалою і вже до п'ятниці геомагнітна обстановка має заспокоїтися.

Однак варто пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки геомагнітна обстановка може змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.

На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм

Магнітні бурі 5-7 листопада (скриншот)

Влив магнітної бурі на людину

Чимало досліджень вчених показують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є певний зв'язок. Саме у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та інші проблеми, а ще - частіше звертаються за допомогою лікарів.

Крім того, є дослідження, яке доводить, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.

Найчастіші скарги:

  • Головні болі
  • Мігрень
  • Туман в голові
  • Запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Зниження працездатності
  • Слабкість
  • Сонливість
  • Швидка втома
  • Безсоння вночі
  • Агресія
  • Дратівливість
  • Підвищена тривожність
  • Апатія
  • Депресивні стани
  • Погіршення настрою
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Нудота
  • Біль у м'язах

Як допомогти організму у дні магнітних бур

Лікарі у такі дні дають, переважно, загальні рекомендації й радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та знизити фізичну та психоемоційну активність.

А ще:

  • Спати не менше 7-9 годин вночі, лягати та прокидатися в один й той самий час
  • Збалансовано харчуватися легкою поживною їжею, з додаванням великої кількості овочів, фруктів, зелені
  • Відмовитися від кави, енергетичних напоїв, гострої та шкідливої їжі, алкоголю
  • Пити достатньо води та дотримуватися водного балансу
  • Багато гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати організм киснем
  • Провітрювати приміщення хоча б двічі на день
  • Робити зранку зарядку, приймати контрастний душ
  • Ввечері займатися спокійними справами, приймати розслаблюючу ванну
  • Пити натуральні чаї на травах
  • Уникати з'ясування стосунків, стресів, сварок

Якщо стан здоров'я погіршується та викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікарів.

Раніше ми писали про те, у які дні в листопаді очікуються магнітні бурі.

А ще розповідали про те, чому зранку часто виникає головний біль.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря Здоров'я Головний біль
NEWS
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства