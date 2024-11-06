На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм
Магнітна буря червоного рівня виникає через спалахи та вибухи на Сонці й вона здатна впливати на життєдіяльність людини - викликати погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі різноманітної електротехніки.
Що відомо про найближчу магнітну бурю, скільки вона триватиме та як вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів.
Вони мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі. Коли вони долітають до нашої планети, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Усі магнітні бурі мають свої показники - за своїм класом, потужністю та впливом на навколишнє середовище. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні коливання. Переважна більшість людей ці коливання майже не відчуває.
Бурі, які мають показники К-індекс 5 та вище - це бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.
Вони не тільки можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а й вплинути на роботу засобів зв'язку - супутників, GPRS, радіочастоти, мобільний зв'язок.
Чим вище К-індекс бурі - тим гірше можуть бути наслідки. А при найвищих показниках спостерігаються полярні сяйва по всій території Землі, у тому числі й в Україні.
Що відомо про найближчу бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря охопила Землю у вівторок з обіду. Її показники у вівторок та середу не перевищує К-індексу 4.
Але у четвер, 7 листопада, спеціалісти прогнозують посилення магнітної активності до К-індексу 5, що відповідає показникам бурі червоного рівня. Ця буря буде нетривалою і вже до п'ятниці геомагнітна обстановка має заспокоїтися.
Однак варто пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки геомагнітна обстановка може змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.
Магнітні бурі 5-7 листопада (скриншот)
Влив магнітної бурі на людину
Чимало досліджень вчених показують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є певний зв'язок. Саме у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та інші проблеми, а ще - частіше звертаються за допомогою лікарів.
Крім того, є дослідження, яке доводить, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.
Найчастіші скарги:
- Головні болі
- Мігрень
- Туман в голові
- Запаморочення
- Порушення концентрації
- Зниження працездатності
- Слабкість
- Сонливість
- Швидка втома
- Безсоння вночі
- Агресія
- Дратівливість
- Підвищена тривожність
- Апатія
- Депресивні стани
- Погіршення настрою
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Нудота
- Біль у м'язах
Як допомогти організму у дні магнітних бур
Лікарі у такі дні дають, переважно, загальні рекомендації й радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та знизити фізичну та психоемоційну активність.
А ще:
- Спати не менше 7-9 годин вночі, лягати та прокидатися в один й той самий час
- Збалансовано харчуватися легкою поживною їжею, з додаванням великої кількості овочів, фруктів, зелені
- Відмовитися від кави, енергетичних напоїв, гострої та шкідливої їжі, алкоголю
- Пити достатньо води та дотримуватися водного балансу
- Багато гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати організм киснем
- Провітрювати приміщення хоча б двічі на день
- Робити зранку зарядку, приймати контрастний душ
- Ввечері займатися спокійними справами, приймати розслаблюючу ванну
- Пити натуральні чаї на травах
- Уникати з'ясування стосунків, стресів, сварок
Якщо стан здоров'я погіршується та викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікарів.
Раніше ми писали про те, у які дні в листопаді очікуються магнітні бурі.
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