На Землю насувається потужна магнітна буря: коли та як підтримати свій організм

Магнітна буря червоного рівня виникає через спалахи та вибухи на Сонці й вона здатна впливати на життєдіяльність людини - викликати погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі різноманітної електротехніки.

Що відомо про найближчу магнітну бурю, скільки вона триватиме та як вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів.

Вони мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі. Коли вони долітають до нашої планети, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі магнітні бурі мають свої показники - за своїм класом, потужністю та впливом на навколишнє середовище. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні коливання. Переважна більшість людей ці коливання майже не відчуває.

Бурі, які мають показники К-індекс 5 та вище - це бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.

Вони не тільки можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а й вплинути на роботу засобів зв'язку - супутників, GPRS, радіочастоти, мобільний зв'язок.

Чим вище К-індекс бурі - тим гірше можуть бути наслідки. А при найвищих показниках спостерігаються полярні сяйва по всій території Землі, у тому числі й в Україні.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря охопила Землю у вівторок з обіду. Її показники у вівторок та середу не перевищує К-індексу 4.

Але у четвер, 7 листопада, спеціалісти прогнозують посилення магнітної активності до К-індексу 5, що відповідає показникам бурі червоного рівня. Ця буря буде нетривалою і вже до п'ятниці геомагнітна обстановка має заспокоїтися.

Однак варто пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки геомагнітна обстановка може змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.

Магнітні бурі 5-7 листопада (скриншот)

Влив магнітної бурі на людину

Чимало досліджень вчених показують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є певний зв'язок. Саме у дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та інші проблеми, а ще - частіше звертаються за допомогою лікарів.

Крім того, є дослідження, яке доводить, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.

Найчастіші скарги:

Головні болі

Мігрень

Туман в голові

Запаморочення

Порушення концентрації

Зниження працездатності

Слабкість

Сонливість

Швидка втома

Безсоння вночі

Агресія

Дратівливість

Підвищена тривожність

Апатія

Депресивні стани

Погіршення настрою

Проблеми з серцево-судинною системою

Нудота

Біль у м'язах

Як допомогти організму у дні магнітних бур

Лікарі у такі дні дають, переважно, загальні рекомендації й радять більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня та знизити фізичну та психоемоційну активність.

А ще:

Спати не менше 7-9 годин вночі, лягати та прокидатися в один й той самий час

Збалансовано харчуватися легкою поживною їжею, з додаванням великої кількості овочів, фруктів, зелені

Відмовитися від кави, енергетичних напоїв, гострої та шкідливої їжі, алкоголю

Пити достатньо води та дотримуватися водного балансу

Багато гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати організм киснем

Провітрювати приміщення хоча б двічі на день

Робити зранку зарядку, приймати контрастний душ

Ввечері займатися спокійними справами, приймати розслаблюючу ванну

Пити натуральні чаї на травах

Уникати з'ясування стосунків, стресів, сварок

Якщо стан здоров'я погіршується та викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікарів.