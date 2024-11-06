На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда и как поддержать свой организм

Магнитная буря красного уровня возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце и способна влиять на жизнедеятельность человека - вызвать ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе разнообразной электротехники.

Что известно о ближайшей магнитной буре, сколько она будет продолжаться и как уберечь свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, приводящие к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии.

Они способны быстро распространяться в пространстве и достигать магнитосферы Земли. Когда они долетают до нашей планеты, происходит активность, которую ученые называют магнитной или солнечной бурей.

Все магнитные бури имеют свои показатели - по своему классу, мощности и воздействию на окружающую среду. Бури к К-индексу 4 - это слабые и умеренные колебания. Подавляющее большинство людей эти колебания почти не испытывают.

Буры, имеющие показатели К-индекс 5 и выше - это бурые красные уровни, влияющие на жизнедеятельность человека.

Они не только могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, но и повлиять на работу средств связи - спутников, GPRS, радиочастоты, мобильной связи.

Чем выше К-индекс бури - тем хуже могут быть последствия. А при самых высоких показателях наблюдаются полярные сияния по всей территории Земли, в том числе и в Украине.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, умеренная магнитная буря охватила Землю во вторник с обеда. Ее показатели во вторник и среду не превышают К-индекс 4.

Но в четверг, 7 ноября, специалисты прогнозируют усиление магнитной активности до К-индекса 5, что соответствует показателям бури красного уровня. Эта буря будет непродолжительной, и уже к пятнице геомагнитная обстановка должна успокоиться.

Однако следует помнить, что все прогнозы экспертов предварительные, поскольку геомагнитная обстановка может меняться очень быстро, в зависимости от солнечной активности.

Магнитные бури 5-7 ноября (скриншот)

Влияние магнитной бури на человека

Многие исследования ученых показывают, что между магнитными бурями и самочувствием человека есть определенная связь. Именно в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и другие проблемы, а еще чаще обращаются за помощью врачей.

Кроме того, есть исследование, доказывающее, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме и это может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.

Самые частые жалобы:

головные боли

Мигрень

Туман в голове

Головокружение

Нарушение концентрации

Снижение трудоспособности

Слабость

Сонливость

Быстрая усталость

Бессонница ночью

Агрессия

Раздражительность

Повышенная тревожность

Апатия

Депрессивные состояния

Ухудшение настроения

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Тошнота

Боль в мышцах

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи в такие дни дают преимущественно общие рекомендации и советуют больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня и снизить физическую и психоэмоциональную активность.

А еще:

Спать не менее 7-9 часов ночью, ложиться и просыпаться в одно и то же время

Сбалансировано питаться легкой питательной пищей, с добавлением большого количества овощей, фруктов, зелени.

Отказаться от кофе, энергетических напитков, острой и вредной пищи, алкоголя.

Пить достаточно воды и соблюдать водный баланс

Много гулять на свежем воздухе, чтобы насыщать организм кислородом

Проветривать помещение хотя бы дважды в день

Делать утром зарядку, принимать контрастный душ

Вечером заниматься спокойными делами, принимать расслабляющую ванну.

Пить натуральные чаи на травах

Избегать выяснения отношений, стрессов, ссор

Если состояние здоровья ухудшается и вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачам.