Землю накроет затяжной магнитной бурей: названы даты

Магнитная буря в ноябре 2020 будет несколько дней подряд
Магнитная буря в ноябре будет не столь мощной, как октябрьские геомагнитные колебания. Но эксперты предупреждают, что она затянется на несколько дней. Астрофизики рассказали, когда ждать бури, а врачи - кому она угрожает проблемами со здоровьем, и как их избежать.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, что магнитосфера "накалится" в 20-х числах ноября.
Возмущение магнитного поля будет с 19 по 21 число, затем новый скачок ожидается 25 ноября.
Даты геошторма в ноябре 2020 (скрин: tesis.lebedev)
Магнитная (геомагнитная) буря - это возмущение геомагнитного поля планеты. Она вызвана поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Специалисты говорят, что длится магнитная буря от нескольких часов до нескольких суток
В первую очередь неприятности со здоровьем могут возникнуть у людей метеочувствительных, которые чувствуют на себе перепады погоды.
Также неприятные последствия могут испытывать люди пожилого возраста, гипертоники, гипотоники, "сердечники".
В эти дни может болеть голова, сердце, скакать давление, шуметь в ушах. Но и у здоровых людей могут быть трудности со здоровьем - усталость, бессонница, головная боль.
Врачи говорят, что в это время названным категориям людей нужно особенно быть внимательными со здоровьем.
Ранее синоптики рассказали, какой погода будет в ноябре, и будут ли проблемы у метеочувствительных людей.