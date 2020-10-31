В ноябре Землю накроет затяжной магнитной бурей: насколько она опасна

Магнитная буря в ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в ноябре 2020 продлится несколько дней подряд

Магнитные бури в ноябре 2020 будут не столь интенсивными, как в уходящем октябре, но они принесут ряд неприятностей метеозависимым людям, а также тем, кто имеет определенные проблемы со здоровьем. Когда ждать ноябрьскую магнитную бурю, кому нужно быть осторожнее, и как сберечь здоровье - читайте в нашем материале.

Даты магнитных бурь в ноябре

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитосфера будет спокойной до двадцатых чисел ноября.

Но с 19 по 21 ноября ожидается возбуждение магнитной сферы Земли.

Магнитные бури в ноябре 2020 (фото: tesis.lebedev)

Отметим, что магнитной (геомагнитной бурей) называют возмущение геомагнитного поля, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

Кто подвержен влиянию магнитной бури

Потоки солнечного ветра могут в первую очередь вызвать неприятности со здоровьем у людей метеочувствительных (те, кто реагируют на перепады погоды).

Но врачи говорят, что головная боль и проблемы со сном в эти периоды могут беспокоить даже здоровых людей.

Страдают от геомагнитной бури и пожилые люди. У них может также болеть голова, скакать давление, болеть сердце.

"Сердечники", гипертоники, гипотоники и в целом все люди, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой также подвержены влиянию магнитных бурь.

Что рекомендуют врачи во время геошторма

Чтобы легко пережить магнитную бурю, придерживайтесь таких правил:

в период солнечной активности высыпайтесь и не работайте слишком много;

откажитесь от кофе и энергетиков, пейте зеленый и травяной чай;

не переедайте, не употребляйте жирную и жареную пищу;

гуляйте на свежем воздухе.

Если же у вас есть проблемы со здоровьем и вы в "группе риска", позаботьтесь о том, чтобы рядом всегда были назначенные вам лекарства.

В эти дни стоит контролировать давление, пить обезболивающее при головных болях, а также проявлять умеренную физическую активность.

Отметим, что октябрь был очень непростым месяцем в плане метеоактивности. Причем пик магнитной бури совпал с переводом часов и днем местных выборов 25 октября.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ноябре.