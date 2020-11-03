Землю накриє затяжною магнітною бурею: названі дати

Магнітна буря в листопаді буде не настільки потужною, як жовтневі геомагнітні коливання. Але експерти попереджають, що вона затягнеться на кілька днів. Астрофізики розповіли, коли чекати бурі, а лікарі - кому вона загрожує проблемами зі здоров'ям, і як їх уникнути.

Коли чекати магнітної бурі

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, що магнітосфера "накалиться" у 20-х числах листопада.

Обурення магнітного поля буде з 19 по 21 число, потім новий стрибок очікується 25 листопада.

Дати геошторма в листопаді 2020 (скрін: tesis.lebedev)

Магнітна (геомагнітна) буря - це збурення геомагнітного поля планети. Вона викликана надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру. Фахівці кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох діб

Для кого магнітна буря небезпечна

В першу чергу неприємності зі здоров'ям можуть виникнути у метеочутливих людей, які відчувають на собі перепади погоди.

Також неприємні наслідки можуть відчувати люди похилого віку, гіпертоніки, гіпотоніки, "сердечники".

У ці дні може боліти голова, серце, скакати тиск, шуміти у вухах. Але і у здорових людей можуть бути труднощі зі здоров'ям - втома, безсоння, головний біль.

Лікарі кажуть, що в цей час названим категоріям людей потрібно бути особливо уважними зі здоров'ям.

Як уберегти себе від впливу магнітної бурі

У ці дні не варто працювати занадто багато, як фізично, так і розумово.

Постарайтеся спати повноцінно - від 7 до 8 годин.

Вам варто відмовитися від кави, енергетиків, пити зелений або трав'яний чай.

Не варто переїдати, особливо жирної і смаженої їжі.

Фахівці рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі. А "групам ризику" потрібно контролювати тиск і мати при собі призначені ліки.

Раніше синоптики розповіли, якою погода буде в листопаді, і чи будуть проблеми у метеочутливих людей.