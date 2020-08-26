Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

Землю в последние дни августа накроет мощная магнитная буря, которая доставит ряд неприятностей метеочувствительным людям и тем, у кого есть хронические болезни. Специалисты говорят, что голова в дни геошторма может разболеться у каждого.

Так, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН говорят, что пиковой датой магнитной бури станет 29 августа, но затянутся колебания почти до 1 сентября.

В дни геошторма люди могут почувствовать упадок сил без видимых на то причин, появляются проблемы со сном, резкие перепады настроения. А головная боль может перерасти в мигрень.

Как уберечь себя от плохого самочувствия в дни магнитных бурь

Медики советуют в пиковые дни магнитных бурь отказать от сильных физических нагрузок и меньше находиться на солнце.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, а расслабиться вечером - теплая ванная. Постарайтесь выспаться и избегайте стрессовых ситуаций.

Важно также помнить о правилах питания: откажитесь от фастфуда, жирной, жареной пищи. Посиделки с алкоголем тоже лучше перенести на другой день. Иначе потом будете страдать.

Если же у вас есть какие-либо хронические болезни, медики советуют носить с собой аптечку с необходимыми лекарствами.

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