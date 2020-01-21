Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать ударов

Магнитные бури в феврале 2020 будут длиться несколько дней подряд, причиняя дискомфорт множеству людей. Когда ждать геомагнитных колебаний, как подготовить и уберечь себя от их влияния - в материале Styler.

Что такое магнитная буря

Магнитной (геомагнитной) бурей исследователи называют возбуждение геомагнитного поля Земли, которое возникает при поступлении в пределы планеты возмущенного солнечного ветра. Магнитная буря может длиться всего пару часов, а может затягиваться на несколько дней.

В этот период люди могут испытывать проблемы со здоровьем - от головных болей, скачков давления до депрессивных настроений и раздражительности.

Когда ждать геомагнитных колебаний

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайший удар стоит ждать уже в начале следующего месяца. 1 февраля колебания будет незначительными, а со 2 по 4 число удар будет довольно мощным. 5 февраля магнитная буря пойдет на спад.

Кто подвержен влиянию магнитной бури и как защитить себя

Негативное влияние магнитной бури могут испытывать все люди, но особо подвержены ей метеозависимые люди, гипертоники, те, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами, болезнями суставов, психически нестабильные люди.

В эти дни могут возникать приступы головной боли, тревожность, скачки артериального давления, обострение хронических болезней, а также бессонница, депрессивные настроения, беспричинная усталость.

Специалисты советуют в период разгула магнитных бурь отказаться от алкоголя, ограничить потребление кофе, придерживаться питьевого режима и здорового питания. Неплохо было бы выспаться, посвятить целый день любимому занятию и не подвергать себя стрессам.