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Землю накроет самая мощная и затяжная магнитная буря в 2020 году: опасные даты

Суббота 19 сентября 2020 08:27
Землю накроет самая мощная и затяжная магнитная буря в 2020 году: опасные даты
Магнитная буря в сентябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря в сентябре затянется на несколько дней

Магнитная буря в сентябре 2020 станет наиболее мощной в текущем году. Штормить будет несколько дней подряд, поэтому специалисты советуют приготовиться к различным "сюрпризам" со здоровьем.

Дата сентябрьской магнитной бури

Как рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, мощный метеоудар настигнет Землю уже 27 сентября. Но накануне и после этой даты магнитосфера будет возбужденной.

Начнутся метеоволнения 25 сентября, а закончатся 28-го.

Землю накроет самая мощная и затяжная магнитная буря в 2020 году: опасные даты

Магнитная буря в сентябре (скрин: tesis.lebedev.ru)

Что такое магнитная буря и для кого она опасна

Магнитная (геомагнитная) буря вызвана поступлением в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Эти потоки вызывают возмущение геомагнитного поля. Длиться период метеошторма может несколько часов, а может даже несколько дней подряд

Магнитные бури могут провоцировать неприятности со здоровьем у людей с метеозависимостью, пожилых и тех, у кого есть такие проблемы с сердцем и сосудами, как гипертония, ишемическая болезнь сердца и так далее. Но и у здоровых людей может беспричинно болеть голова.

Вы можете чувствовать упадок сил, боль переходящую в мигрень, скачки давления, проблемы со сном.

Как избежать проблем со здоровьем

Специалисты рекомендуют в эти дни меньше времени находиться на солнце, даже если это конец сентября. Прогулки лучше совершать утром или вечером, придерживаясь тени.

Утро стоит начать с легкой зарядки, а от кофе и других бодрящих напитков стоит и вовсе отказаться. Поможет поддержать тонус контрастный душ, а день стоит завершить в теплой ванной.

Нужно избегать лишних стрессов и изматывающих физических нагрузок.

В питании стоит быть умеренным: не злоупотребляйте жирной, сладкой, острой и соленой пищей. Исключите алкоголь и откажитесь от сигарет.

Отметим, что кардиологи недавно рассказали, как избавиться от метеозависимости раз и навсегда.

Ранее мы писали, что астрономы обнаружили во Вселенной феномен, который может перевернуть науку.

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