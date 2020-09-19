Землю накриє найбільш потужна і затяжна магнітна буря в 2020 році: небезпечні дати

Магнітна буря у вересні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря у вересні затягнеться на кілька днів

Магнітна буря у вересні 2020 стане найпотужнішою в поточному році. Штормити буде кілька днів поспіль, тому фахівці радять приготуватися до різних "сюрпризів" зі здоров'ям.

Дата вересневої магнітної бурі

Як розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, потужний метеоудар наздожене Землю вже 27 вересня. Але напередодні і після цієї дати магнітосфера буде збуджена.

Почнуться метеоколивання 25 вересня, а закінчаться 28-го.

Магнітна буря у вересні (скрін: tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря і для кого вона небезпечна

Магнітна (геомагнітна) буря викликана надходженням в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру, які взаємодіють з магнітосферою Землі.

Ці потоки викликають обурення геомагнітного поля. Тривати період метеошторму може кілька годин, а може навіть кілька днів поспіль

Магнітні бурі можуть провокувати неприємності зі здоров'ям у людей з метеозалежністю, літніх і тих, у кого є такі проблеми з серцем і судинами, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця і так далі. Але і у здорових людей може безпричинно боліти голова.

Ви можете відчувати занепад сил, біль переходить в мігрень, скачки тиску, проблеми зі сном.

Як уникнути проблем зі здоров'ям

Фахівці рекомендують в ці дні менше часу перебувати на сонці, навіть якщо це кінець вересня. Прогулянки краще робити вранці або ввечері, дотримуючись тіні.

Ранок варто почати з легкої зарядки, а від кави і інших бадьорливих напоїв варто і зовсім відмовитися. Допоможе підтримати тонус контрастний душ, а день варто завершити в теплій ванні.

Треба уникати зайвих стресів і виснажливих фізичних навантажень.

В харчуванні варто бути помірним: не зловживайте жирною, солодкою, гострою та солоною їжею. Виключіть алкоголь і відмовтеся від сигарет.

Зазначимо, що кардіологи недавно розповіли, як позбутися від метеозалежності раз і назавжди.

Раніше ми писали, що астрономи виявили у Всесвіті феномен, який може перевернути науку.