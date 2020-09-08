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В сентябре Землю накроет самая мощная в 2020 году магнитная буря

Вторник 08 сентября 2020 09:27
В сентябре Землю накроет самая мощная в 2020 году магнитная буря
Магнитная буря в сентябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Магнитная буря в сентябре будет длиться несколько дней подряд

Магнитная буря в сентябре будет самой мощной в этом году. Кроме того, она продлится несколько дней подряд. Специалисты назвали дату геошторма, рассказали, кому нужно опасаться метеоударов и что сделать, чтобы здоровье в эти дни не пострадало.

Даты мощной магнитной бури в сентябре

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик мощного удара придется на 27 сентября, но метеоволнения затянутся на несколько дней - с 25 по 28 число.

Магнитной, или геомагнитной, бурей называют возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

В сентябре Землю накроет самая мощная в 2020 году магнитная буря

Магнитные бури в сентябре (скрин: tesis.lebedev)

Что происходит с организмом во время магнитных бурь

От магнитных бурь, в первую очередь, страдают люди с метеозависимостью, пожилые, те, кто страдает болезнями сосудов, сердца, гипертоники. Врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства в опасные дни.

В период геомагнитных волнений возможен упадок сил, головная боль, которая переходит в мигрень, прыгает давление, возникают проблемы со сном. Особенно опасным днем в ближайшей перспективе станет 27 сентября, но самочувствие может ухудшиться до этой даты и после нее.

Как защитить себя от геошторма

В эти дни вам нужно меньше времени находится под воздействием открытых солнечных лучей. Но это правило, в первую очередь касается летнего времени. Эксперты советуют выходить на прогулки, но лучше утром и вечером.

Сделайте с утра легкую зарядку, затем - контрастный душ. А вечером примите расслабляющую теплую (но не горячую) ванную.

Днем старайтесь избегать стрессов, лишних физических нагрузок и не перетруждайтесь.

Что касается питания, то рекомендации здесь универсальны: пейте побольше воды, исключите сладости, соленую и острую пищу. Откажитесь от алкоголя, курения и поменьше пейте кофе.

Отметим, что ранее кардиологи рассказали, как избавиться от метеозависимости раз и навсегда.

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