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Землю накроет мощная магнитная буря: головы будут болеть почти у всех

Сильная магнитная буря накроет Землю уже завтра утром (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В ближайшие дни Землю накроет самая сильная майская магнитная буря. Она будет затяжная и на пике – мощная. А это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Какие дни и часы будут самыми опасными из-за магнитной бури и как уберечь здоровье – читайте в Styler ниже.

Сильная магнитная буря начнется вечером 7 мая и закончится только 10 мая, во вторник. Пик этой магнитной бури придется на воскресенье, 8 мая - с 08:00 до 21:00. Ожидается магнитная буря в 4 балла, а это значит, что она достигнет уровня G1.

По данным ученых, 9 мая, показатели снизятся на 1 балл. И только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.

Какие проблемы со здоровьем могут быть:

  • Головокружение и головная боль
  • Скачки артериального давления
  • Боли в мышцах и суставах
  • Снижение работоспособности, концентрации внимания
  • Агрессивность, раздражительность, чрезмерная чувствительность, повышение уровня стресса
  • Проблемы со сном: бессонница или сонливость
  • Учащенное сердцебиение, боли в сердце
  • Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в такие дни

По возможности – снизить физическое и эмоциональное напряжение, больше отдыхать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов). Придерживайтесь нормального режима дня.

В рационе откажитесь от острой, соленой, тяжелой и вредной пищи. Ешьте больше овощей и фруктов. А от алкоголя, сигарет, энергетиков и большого количества кофе – откажитесь.

Обязательно гуляйте на свежем воздухе, совершайте пешие прогулки.

Употребляйте достаточное количество воды, пейте травяные чаи.

Утром взбодриться поможет контрастный душ, вечером – примите расслабляющую ванну. За час-два до сна откажитесь от просмотра новостей, почитайте приятную книгу.

Минимизируйте конфликты, не ввязывайтесь в споры, не нервничайте по пустякам, поберегите нервную систему.

Нагрузки в спортзале замените походом на бассейн или велопрогулкой.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, не перенапрягаться, а под руками держать необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали даты всех магнитных бурь в мае.

А также рассказывали о том, как проявляется нехватка йода в организме.

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Магнитная буряздоровье