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Землю накриє потужна магнітна буря: голови болітимуть майже у всіх

Сильна магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Найближчими днями Землю накриє найсильніша травнева магнітна буря. Вона буде затяжна і на піку – потужна. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.

Які дні та години будуть найнебезпечнішими через магнітну бурю і як уберегти здоров'я – читайте в Styler нижче.

Сильна магнітна буря почнеться ввечері 7 травня і закінчиться тільки 10 травня, у вівторок. Пік цієї магнітної бурі припаде на неділю, 8 травня - з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1.

За даними вчених, 9 травня, показники знизяться на 1 бал. І тільки 10 травня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.

Які проблеми зі здоров'ям можуть бути:

  • Запаморочення і головний біль
  • Скачки артеріального тиску
  • Болі в м'язах і суглобах
  • Зниження працездатності, концентрації уваги
  • Агресивність, дратівливість, надмірна чутливість, підвищення рівня стресу
  • Проблеми зі сном: безсоння або сонливість
  • Прискорене серцебиття, болі в серці
  • Слабкість, занепад сил, підвищена стомлюваність
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в такі дні

По можливості - знизити фізичне та емоційне напруження, більше відпочивати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин). Дотримуйтеся нормального режиму дня.

У раціоні відмовтеся від гострої, солоної, важкої та шкідливої їжі. Їжте більше овочів і фруктів. А від алкоголю, сигарет, енергетиків і великої кількості кави – відмовтеся.

Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі, здійснюйте піші прогулянки.

Вживайте достатню кількість води, пийте трав'яні чаї.

Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ, ввечері - прийміть розслаблюючу ванну. За годину-дві до сну відмовтеся від перегляду новин, почитайте приємну книгу.

Мінімізуйте конфлікти, не вплутуйтеся в суперечки, не нервуйте через дрібниці, побережіть нервову систему.

Навантаження в спортзалі замініть походом на басейн або велопрогулянкою.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, не перенапружуватися, а під руками тримати необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали дати всіх магнітних бур в травні.

А також розповідали про те, як проявляється нестача йоду в організмі.

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Магнітна буряздоровье