Землю накроет мощная магнитная буря: эксперты поменяли прогноз на ноябрь

Магнитная буря в ноябре будет сильнее, чем предполагалось ранее
Магнитная буря в ноябре 2020 будет мощнее, чем предполагалось ранее. Специалисты поделились новым прогнозом и назвали даты пика метеоколебаний, которые начнутся уже на следующей неделе.
Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ноябрьская магнитная буря будет не только сильной, но и затяжной.
Магнитной, или геомагнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли. Это явление связано с поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра. Астрофизики говорят, буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
В ноябре магнитосфера будет возбужденной с 18 по 25 ноября. А пиком магнитной бури станет 20 и 22 ноября.
Магнитная буря в ноябре (скрин: tesis.lebedev.ru)
Врачи говорят, что первоочередно магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.
Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.
В эти дни может возникать головная боль, мигрень, нарушаться ритмы сердца, скакать давление, шуметь в ушах.
При этом даже у людей, что считают себя здоровыми, могут быть проблемы - усталость, бессонница, головная боль.
Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на ноябрь.