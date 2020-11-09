Землю накроет мощная магнитная буря: эксперты поменяли прогноз на ноябрь

Магнитная буря в ноябре 2020 будет мощнее, чем предполагалось ранее. Специалисты поделились новым прогнозом и назвали даты пика метеоколебаний, которые начнутся уже на следующей неделе.

Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ноябрьская магнитная буря будет не только сильной, но и затяжной.

Что такое магнитная буря и даты ударов

Магнитной, или геомагнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли. Это явление связано с поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра. Астрофизики говорят, буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

В ноябре магнитосфера будет возбужденной с 18 по 25 ноября. А пиком магнитной бури станет 20 и 22 ноября.

Магнитная буря в ноябре (скрин: tesis.lebedev.ru)

Кому нужно беречь здоровье в опасные дни

Врачи говорят, что первоочередно магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.

Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.

В эти дни может возникать головная боль, мигрень, нарушаться ритмы сердца, скакать давление, шуметь в ушах.

При этом даже у людей, что считают себя здоровыми, могут быть проблемы - усталость, бессонница, головная боль.

Как обезопасить себя в дни магнитной бури

Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе - не нужно планировать какие-то особенно трудные задачи. Это касается, как умственного, так и физического труда.

Спать стоит полноценно - не менее 7-8 часов в день.

Откажитесь полностью от алкоголя, а кофе замените зеленым либо травяным чаем.

Не перегружайте ЖКТ жареной и жирной пищей.

Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.

Если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на ноябрь.