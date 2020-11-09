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Землю накриє потужна магнітна буря: експерти змінили прогноз на листопад

Автор: Світлана Мащенко

Магнітна буря у листопаді буде сильніше, ніж передбачалося раніше

Магнітна буря в листопаді 2020 буде потужнішою, ніж передбачалося раніше. Фахівці поділилися новим прогнозом і назвали дати піку метеоколивань, які почнуться вже наступного тижня.

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, листопадова магнітна буря буде не тільки сильною, але і затяжною.

Що таке магнітна буря і дати ударів

Магнітною, або геомагнітною бурею називають обурення геомагнітного поля Землі. Це явище пов'язане з надходженням в околиці планети обурених потоків сонячного вітру. Астрофізики кажуть, буря може тривати від кількох годин до кількох діб.

У листопаді магнітосфера буде збудженою з 18 по 25 листопада. А піком магнітної бурі стане 20 і 22 листопада.

Магнітна буря в листопаді (скрін: tesis.lebedev.ru)

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

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Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

  • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
  • Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
  • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
  • Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
  • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
  • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на листопад.

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