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Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата опасного удара

Вторник 28 июля 2020 12:19
Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата опасного удара
Магнитная буря накроет Землю (коллаж РБК-Украина)

Магнитная буря накроет нашу планету 28 и 29 августа

Мощная магнитная буря накроет планету Земля 28 июля, во вторник. Геошторм продлится до среды, 29 июля и будет очень опасным для здоровья людей. Такая мощная буря способна повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.

Также отмечается, что у людей могут возникнуть проблемы со сном, возможно появится раздражительность и нервозность.

В эти дни повышенной солнечной активности всегда следует воздержаться от лишних физических нагрузок, следить за питанием, пить много воды.

Так же может нарушиться сон, ухудшаться настроение, без причин. Многие теряют концентрацию, становятся раздражительны, но все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

Эксперты советуют в эти дни избегать стресса, пить успокаивающие и расслабляющие чаи. А перед сном можно принять теплую ванную с аромамаслами или солями.

Как минимизировать вред от геошторма:

  • пейте воду в достаточном количестве и откажитесь от фастфуда - только здоровая еда,
  • откажитесь от алкоголя, курения, минимизируйте кофе и другие бодрящие напитки,
  • физические нагрузки должны быть умеренными, лучше всего - прогулки на свежем воздухе,
  • постарайтесь спать как можно больше.

Как мы ранее писали, в Одесской области местные жители стали очевидцами необычного природного явления - паргелия.

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