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Землю накриє потужна магнітна буря: названа дата небезпечного удару

Вівторок 28 липня 2020 12:19
Землю накриє потужна магнітна буря: названа дата небезпечного удару
Магнітна буря накриє Землю (колаж РБК-Україна)

Магнітна буря накриє нашу планету 28 і 29 серпня

Потужна магнітна буря накриє планету Земля 28 липня, у вівторок. Геошторм триватиме до середи, 29 липня і буде дуже небезпечним для здоров'я людей. Така потужна буря здатна вплинути на роботу електронних пристроїв, засобів зв'язку і каналів телекомунікації.

Також зазначається, що у людей можуть виникнути проблеми зі сном, можливо з'явиться дратівливість і нервозність.

У ці дні підвищеної сонячної активності завжди слід утриматися від зайвих фізичних навантажень, стежити за харчуванням, пити багато води.

Так само може порушитися сон, погіршується настрій, без причин. Багато хто втрачає концентрацію, стає дратівливим, але все це тимчасово, і прийде в норму, як тільки магнітна буря закінчиться.

Експерти радять у ці дні уникати стресу, пити заспокійливі і розслаблюючі чаї. А перед сном можна прийняти теплу ванну з ароматичними оліями або солями.

Як мінімізувати шкоду від геошторма:

  • пийте воду в достатній кількості і відмовтеся від фаст-фуду - тільки здорова їжа,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, мінімізуйте каву та інші тонізуючі напої,
  • фізичні навантаження повинні бути помірними, найкраще - прогулянки на свіжому повітрі,
  • намагайтеся спати якомога більше.

Як ми раніше писали, в Одеській області місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища - паргелія.

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