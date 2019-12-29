Магнитные бури усилятся: мощный метеоудар обрушится на Украину

Магнитные бури усилятся

Эксперт утверждает, что в настоящее время Солнце находится в минимуме своей активности

Магнитные бури усилятся. По словам эксперта, уже в 2020 году солнечная активность начнет возрастать. Такого мнения придерживается сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

В настоящее время Солнце находится в минимуме своей активности. На светиле нет ни одного пятна, которое является главным показателем "активного Солнца".

OBOZREVATEL сообщает, что, по словам астронома, начиная с 2020 года, будет происходить постепенный подъем магнитных бурь, который, если исходить из 11-летнего цикла, достигнет максимума в 2025 году.

"Тогда можно ожидать и вспышки на Солнце, и магнитные бури - процессы, которые имеют значительно более высокий уровень энергии", – отметил специалист.

Он также добавил, что с возрастанием активности Солнца на светиле будут появляться пятна – "охлажденные участки солнечной поверхности, которые являются источником большой магнитной энергии" - которые и будут являться причиной магнитных бурь.

В периоды магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые медицинские препараты либо не забывать консультироваться с лечащим врачом.

Чрезмерные тренировки в спортивных залах стоит ограничить, если есть возможность отказаться от дальних поездок – то перенести их. Стоит избегать больших скоплений людей, не пить алкоголь, энергетики, крепкий чай и кофе.