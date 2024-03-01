Землю накриє потужна магнітна буря: названи дві дати ударів

Магнітні бурі на вихідних

Геомагнітні бурі класифікуються відповідно до рівня потужності, вираженого К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніша буря та її можливі наслідки, а також вплив на техніку та людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 2 березня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Вона зберігатиме свою потужність і в неділю, 3 березня.

На кого впливає магнітна буря

Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:

метеозалежність - бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань

серцево-судинні захворювання - у людей з ними бурі можуть викликати підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію

психоневрологічні захворювання - бурі можуть загострити симптоми.

Як вберегтися від впливу магнітної бурі