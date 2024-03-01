Землю накроет мощная магнитная буря: названы две даты ударов

Магнитные бури на выходных

Геомагнитные бури классифицируются в соответствии с уровнем мощности, выраженным К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше значение К-индекса, тем сильнее буря и ее возможные последствия, а также влияние на технику и людей.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 2 марта, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Она будет сохранять свою мощность и в воскресенье, 3 марта.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний

сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.

психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури