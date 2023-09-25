"Висновки невтішні". Науковець розповів, як зміни клімату вплинуть на Україну

Підвищення середньої температури на планеті на 2 градуси викличе незворотні зміни у рослинному світі України. Найбільше під загрозою високогір'я Карпат і верхові болота Полісся.

Про це розповів академік НАН України, геоботанік і доктор біологічних наук Яків Дідух в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Якими будуть наслідки для України від змін клімату

"Висновки дуже невтішні. У мене є своя методика і я прорахував, що якщо середньорічна температура на планеті підвищиться на 2 градуси, то понад половину рідкісних видів зникнуть зі своїх місць. Це означає, що рослина не зможе рости в даних умовах. Але вона може переміститись в інші екологічні умови або скоротити ареал", - заявив науковець.

За його словами, найкритичніша ситуація у високогір'ї Карпат, бо ці гори в Україні невисокі, а також для верхових боліт Полісся, бо для цих видів не існує плацдармів відступу.

"Рослини чутливі індикатори, що реагують на природні зміни. Ці 2-2,5 градуси - це та критична межа, коли природні екосистеми зазнають незворотних змін. Хоча процес зникнення, втрати біорізноманіття відбувається поступово, однак він сигналізує, що ми рухаємося до межі, за якою може наступити екологічна катастрофа", - додає Дідух.

Також він зазначає, що раніше науковці говорили, що темпи змін клімату будуть набагато нижчі.

"Але зараз ми швидше рухаємось до цієї межі. А всі військові дії посилюють цей процес", - пояснив академік.

Що має зробити кожен українець, щоб зменшити негативний вплив на екологію

"Потрібно в собі формувати екологічне мислення. Не треба думати, що за екологічний стан відповідає влада, вчені чи ще хтось, бо це стосується кожного. Необхідно формувати екологічну свідомість, щоб кожна людина від дитячого садочку і до пенсійного віку думала і турбувалася про те, як саме її діяльність впливає на природу", - розповів Дідух.

Також він наголосив, що сортування сміття та зменшення використання поліетиленових пакетів позитивно впливає на екологію.