"Земля, каремат і спати". Військові показали свій побут на передовій: відео

На відео військовий перебуває на передовій позиції, яка є найближчою до ворога. Їхньою задачею є спостереження за окупантами та доповідь на головний пост.

Бліндаж зроблений так, аби в ньому можна було сховатися в разі обстрілу. Якщо "летить" щось більшого калібру, військові зробили спеціальні глибокі "нірки", куди можуть залізти.

Решта військових у бліндажі відпочивають.

"Відпочиваємо так: земля, каремат, спати. Нам не звикати. У нас всі дуже бойові", - розповідає військовий.

Поряд із захисниками зброя та прилад для далекого бачення.

Однак через те, що в бліндажі є їжа, проблемою все ще залишаються миші та щурі.

На передових позиціях потрібно робити все швидко. Тому військові вигадали спосіб, як зробити собі обід чи вечерю без зайвої витрати часу. Для цього вони взяли велику сумку, склали туди свої запаси й мають усе під рукою.

Крім того, рюкзаки, виготовлені для ЗСУ, миші не їдять. Відповідно й запаси будуть у безпеці.