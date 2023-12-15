"Земля, каремат и спать". Военные показали свой быт на передовой: видео

На видео военный находится на передовой позиции, которая ближе всего к врагу. Их задачей является наблюдение за оккупантами и доклад на главный пост.

Блиндаж сделан так, чтобы в нем можно было спрятаться при обстреле. Если "летит" что-то крупного калибра, военные сделали специальные глубокие "норки", куда могут залезть.

Остальные военные в блиндаже отдыхают.

"Отдыхаем так: земля, каремат, спать. Нам не привыкать. У нас все очень боевые", - рассказывает военный.

Рядом с защитниками оружие и прибор для дальнего видения.

Однако из-за того, что в блиндаже есть еда, проблемой все еще остаются мыши и крысы.

На передовых позициях нужно делать все быстро. Поэтому военные придумали способ, как сделать себе обед или ужин без излишней траты времени. Для этого они взяли большую сумку, сложили туда свои запасы и имеют все под рукой.

Кроме того, рюкзаки, сделанные для ВСУ, мыши не едят. Соответственно, и запасы будут в безопасности.