На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія: вже названо дату

Вчені припускають, що суперконтинент утворюється через "закриття" Тихого океану, а не Атлантичного та Індійського.

Згідно з гіпотезою, висунутою Россом Мітчеллом та його колегами з Єльського університету на основі аналізу магнітних властивостей древніх порід, Північна та Південна Америки зіллються воєдино і потім разом мігруватимуть на північ, у напрямку до Євразії. Вони утворюють єдиний суперконтинент, названий вченими Амазією.

Австралія також зміщуватиметься на північ і буде поряд з Індією.

Фото: Схематичне зображення освіти Амазії (academic.oup.com)

Гіпотеза Амазії протиставляється двом іншим гіпотезам, за якими суперконтинент буде утворено або га місці древньої Пангеї (де зараз Атлантичний океан) або зі зворотного боку Земної кулі - на місці Тихого океану (Новопангея).

Фото: Амазія утвориться через Тихий океан (academic.oup.com)