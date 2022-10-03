На Земле появится новый суперконтинент Амазия: уже названа дата

Ученые предполагают, что суперконтинент образуется через "закрытие" Тихого океана, а не Атлантического и Индийского.

Согласно гипотезе, выдвинутой Россом Митчеллом и его коллегами из Йельского университета на основе анализа магнитных свойств древних пород, Северная и Южная Америки сольются воедино и затем вместе будут мигрировать к северу, по направлению к Евразии. Они образуют единый суперконтинент, названный учеными Амазией.

Австралия также будет смещаться к северу и будет находиться рядом с Индией.

Фото: Схематическое изображение образования Амазии (academic.oup.com)

Гипотеза Амазии противопоставляется двум другим гипотезам, согласно которым суперконтинент будет образован либо на месте древней Пангеи (где сейчас Атлантический океан) либо с обратной стороны Земного шара - на месте Тихого океана (Новопангея).

Фото: Амазия образуется через Тихий океан (academic.oup.com)