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На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія: вже названо дату

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Понеділок 03 жовтня 2022 22:00
На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія: вже названо дату Фото: На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Амазія - суперконтинент, який за деякими гіпотезами повинен виникнути на Землі через 50-200 млн років, з центром на Північному полюсі.

Про це йдеться у статті наукового журналу National Science Review.

Вчені припускають, що суперконтинент утворюється через "закриття" Тихого океану, а не Атлантичного та Індійського.

Згідно з гіпотезою, висунутою Россом Мітчеллом та його колегами з Єльського університету на основі аналізу магнітних властивостей древніх порід, Північна та Південна Америки зіллються воєдино і потім разом мігруватимуть на північ, у напрямку до Євразії. Вони утворюють єдиний суперконтинент, названий вченими Амазією.

Австралія також зміщуватиметься на північ і буде поряд з Індією.

На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія: вже названо дату

Фото: Схематичне зображення освіти Амазії (academic.oup.com)

Гіпотеза Амазії протиставляється двом іншим гіпотезам, за якими суперконтинент буде утворено або га місці древньої Пангеї (де зараз Атлантичний океан) або зі зворотного боку Земної кулі - на місці Тихого океану (Новопангея).

На Землі з'явиться новий суперконтинент Амазія: вже названо дату

Фото: Амазія утвориться через Тихий океан (academic.oup.com)

Раніше ми писали, що вчені показали загублене місто на дні океану.

Також повідомлялося, що в стародавніх печерах Гаваїв виявили загадкові форми життя, які шокували вчених.

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