ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Земле появится новый суперконтинент Амазия: уже названа дата

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 22:00
На Земле появится новый суперконтинент Амазия: уже названа дата Фото: На Земле появится новый суперконтинент Амазия (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Амазия - суперконтинент, который по некоторым гипотезам должен возникнуть на Земле через 50-200 млн лет, с центром на Северном полюсе.

Про це йдеться у статті наукового журналу National Science Review.

Ученые предполагают, что суперконтинент образуется через "закрытие" Тихого океана, а не Атлантического и Индийского.

Согласно гипотезе, выдвинутой Россом Митчеллом и его коллегами из Йельского университета на основе анализа магнитных свойств древних пород, Северная и Южная Америки сольются воедино и затем вместе будут мигрировать к северу, по направлению к Евразии. Они образуют единый суперконтинент, названный учеными Амазией.

Австралия также будет смещаться к северу и будет находиться рядом с Индией.

На Земле появится новый суперконтинент Амазия: уже названа дата

Фото: Схематическое изображение образования Амазии (academic.oup.com)

Гипотеза Амазии противопоставляется двум другим гипотезам, согласно которым суперконтинент будет образован либо на месте древней Пангеи (где сейчас Атлантический океан) либо с обратной стороны Земного шара - на месте Тихого океана (Новопангея).

На Земле появится новый суперконтинент Амазия: уже названа дата

Фото: Амазия образуется через Тихий океан (academic.oup.com)

Ранее мы писали, что ученые показали затерянный город на дне океана.

Также сообщалось, что в древних пещерах Гавайев обнаружили загадочные формы жизни, которые шокировали ученых.

Читайте РБК-Украина в Google News
наука новини науки