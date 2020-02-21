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В небе над Россией взорвался огромный метеорит: видео и детали ЧП

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 18:15
В небе над Россией взорвался огромный метеорит: видео и детали ЧП
Метеорит взорвался в небе над Россией (фото: фото: pixabay.com)

Яркий метеорит с грохотом взорвался в России

Метеорит со вспышкой и грохотом взорвался в небе над Россией. В сети появилось яркое видео с камер наблюдения, которые зафиксировали вхождение небесного тела в атмосферу Земли.

ЧП произошло в городе Костомукша в республике Карелия, которая граничит западной границей с Финляндией. По местному времени метеорит упал в 4:35 утра 20 февраля.

Ученые уверены, что камеры зафиксировали падение метеорита. На записи видно, как небесное тело попадает в атмосферу Земли, где взрывается, оставляя яркую вспышку. О том, найдены ли были обломки метеорита пока не сообщается.

По словам местных жителей, явление сопровождалось громким звуком, похожим на взрыв при горных работах. Некоторые пишут, что в городе дребезжали окна. А отсвет от взрыва зафиксировали даже в 200 километрах от города.

Взрыв объекта зафиксирован и лабораторией геофизики Карельского научного центра РАН, но расшифровка данных займет не меньше суток.

В России упал метеорит (видео: YouTube)

К слову, по оценкам экспертов, относительно некрупные метеориты (диаметром до 15 метров) падают на Землю раз в 15 лет. Последний такой пример - Челябинский метеорит, упавший в 2013 году А крупные небесные тела размером около 50 метров могут достигать поверхности планеты раз в 300 лет (такие, как Тунгусский метеорит в 1908 году).

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