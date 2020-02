У Землі з'явився ще один супутник: що відомо про міні-Місяці

Астероїд розміром в автомобіль став на час другим супутником Землі

Астрономи виявили в космосі незвичайний астероїд, який став невеликим супутником Землі - міні-Місяцем. Небесний об'єкт був внесений в каталог під позначенням 2020 CD3.

За словами астронома Каспера Вежчоса, це відкриття є дуже важливим, адже з мільйона відомих астероїдів це тільки другий, виявлений на орбіті нашої планети. Про це вчений написав у своєму Twitter.

"Другий Місяць" помітили за допомогою телескопа Catalina Sky Survey, який розташований в Арізоні (США).

Астероїд 2020 CD3 був захоплений гравітаційним полем Землі близько 3 років тому, але його помітили тільки 15 лютого. Через десять днів Центр малих планет опублікував підтвердження відкриття.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

Відео: Вчені помітили міні-Місяць в космосі - астероїд став новим супутником

Так, вчені описали об'єкт як "тимчасово захоплений" і назвали ймовірним міні-Місяцем.

Його діаметр становить від 1,9 до 3,5 м (приблизно як автомобіль), в припущенні альбедо як у астероїда З-типу, і може відноситися до групи Амурів або Аполлонов. Він обертається навколо планети приблизно за 47 днів та має широку овальну орбіту.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO