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У Землі з'явився ще один супутник: що відомо про міні-Місяці

STYLERНовини науки    27.02.2020 - 09:20
У Землі з'явився ще один супутник: що відомо про міні-Місяці
У Землі з'явився міні-Місяць (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Астероїд розміром в автомобіль став на час другим супутником Землі

Астрономи виявили в космосі незвичайний астероїд, який став невеликим супутником Землі - міні-Місяцем. Небесний об'єкт був внесений в каталог під позначенням 2020 CD3.

За словами астронома Каспера Вежчоса, це відкриття є дуже важливим, адже з мільйона відомих астероїдів це тільки другий, виявлений на орбіті нашої планети. Про це вчений написав у своєму Twitter.

"Другий Місяць" помітили за допомогою телескопа Catalina Sky Survey, який розташований в Арізоні (США).

Астероїд 2020 CD3 був захоплений гравітаційним полем Землі близько 3 років тому, але його помітили тільки 15 лютого. Через десять днів Центр малих планет опублікував підтвердження відкриття.

Відео: Вчені помітили міні-Місяць в космосі - астероїд став новим супутником

Так, вчені описали об'єкт як "тимчасово захоплений" і назвали ймовірним міні-Місяцем.

Його діаметр становить від 1,9 до 3,5 м (приблизно як автомобіль), в припущенні альбедо як у астероїда З-типу, і може відноситися до групи Амурів або Аполлонов. Він обертається навколо планети приблизно за 47 днів та має широку овальну орбіту.

У Землі з'явився міні-Місяць - астероїд 2020 CD3 (Фото: twitter.com/WierzchosKacper)

Зазначимо, що з 2006 по 2007 роки у Землі вже був подібний супутник - колоназемний астероїд 2006 RH120. Він зробив лише кілька обертів навколо Землі, після чого був викинутий назад у Сонячну систему.

Нинішній астероїд 2020 CD3 вийшов на геоцентричну орбіту приблизно 3 роки тому. Очікується, що у квітні він також зійде з орбіти і відправиться далі подорожувати в космос.

Нагадаємо, нещодавно за допомогою штучного інтелекту в NASA вдалося виявити 11 астероїдів, потенційно небезпечних для Землі.

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