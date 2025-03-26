До Землі наближається одразу 5 великих астероїдів: чи є загроза для людства?

Який астероїд пролетить 26 березня

Потенційно небезпечний астероїд TN17, який був відкритий ще у 2014 році, пролетить поблизу Землі ввечері у середу, 26 березня. Він наблизиться на відстань 2 108 352 кілометри й буде мати швидкість 77 300 км/на годину. За останні 100 років цей астероїд досягнув найближчої точки до нашої планети.

Ширина цього астероїда становить близько 165 метрів і це трохи більше за висоту Великої піраміди Гізи. Такі розміри здатні стерти з лиця Землі ціле місто - у випадку зіткнення.

Однак, за словами вчених, він не загрожує людству, бо навіть при такому наближенні він знаходиться в 13 разів далі від Землі, ніж Місяць. 2014 TN17 класифікується NASA, як потенційно небезпечний, оскільки він дуже великий і підлітає періодично дуже близько до Землі.

Які ще астероїди наближаються до Землі

В ніч на 27 березня повз Землю пролетить астероїд 2025 FS5. Відстань до Землі складе 7 376 614 кілометрів, а розмір - приблизно 52 метри.

Одразу слідом за ним пролетить ще один астероїд - 2025 DW5, який має розмір приблизно 41,2 метра і пройде він на відстані 6 329 846 кілометрів.

Зранку 27 березня максимально зблизиться з Землею астероїд 2007 EJ88. Він також буде дуже великий - близько 75 метрів. Однак він пройде на відстані 7 264 723 кілометрів і тому для людства він загрозу не несе.

Близько 10 ранку 27 березня повз Землю пролетить ще один астероїд - 2025 FC4, який має приблизно 25 метрів у ширину. Відстань до Землі складе 4 305 241 кілометр.

Вас може зацікавити: