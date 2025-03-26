К Земле приближается сразу 5 крупных астероидов: есть ли угроза для человечества?

Какой астероид пролетит 26 марта

Потенциально опасный астероид TN17, который был открыт еще в 2014 году, пролетит вблизи Земли вечером в среду, 26 марта. Он приблизится на расстояние 2 108 352 километра и будет иметь скорость 77 300 км/час. За последние 100 лет этот астероид достиг ближайшей точки к нашей планете.

Ширина этого астероида составляет около 165 метров и это чуть больше высоты Великой пирамиды Гизы. Такие размеры способны стереть с лица Земли целый город - в случае столкновения.

Однако, по словам ученых, он не угрожает человечеству, потому что даже при таком приближении он находится в 13 раз дальше от Земли, чем Луна. 2014 TN17 классифицируется NASA, как потенциально опасный, поскольку он очень большой и подлетает периодически очень близко к Земле.

Какие еще астероиды приближаются к Земле

В ночь на 27 марта мимо Земли пролетит астероид 2025 FS5. Расстояние до Земли составит 7 376 614 километров, а размер - примерно 52 метра.

Сразу вслед за ним пролетит еще один астероид - 2025 DW5, который имеет размер примерно 41,2 метра и пройдет он на расстоянии 6 329 846 километров.

Утром 27 марта максимально сблизится с Землей астероид 2007 EJ88. Он также будет очень большой - около 75 метров. Однако он пройдет на расстоянии 7 264 723 километров и поэтому для человечества он угрозу не несет.

Около 10 утра 27 марта мимо Земли пролетит еще один астероид - 2025 FC4, который имеет примерно 25 метров в ширину. Расстояние до Земли составит 4 305 241 километр.

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