До Землі мчить група астероїдів: скоро максимальне зближення

Астероїди отримали назви 2022 SM21, 2022 SO11, 2018 VG та 2022 SJ28.

У виданні звернули увагу, що ці "космічні мандрівники" наблизяться під час свого руху на мінімальну відстань від Землі саме у святкову дату Йом-Кіпур у єврейському календарі. У 2022 році цей "День очищення" (День Спокути, Судний День) відзначається з вечора 4 жовтня до 5 жовтня.

В юдаїзмі, на день Йом-Кіпур Всевишній остаточно вирішує долю людини на наступний рік, записуючи її в Книзі Життя, судячи вчинки людей і вирішуючи, кому жити, а кому померти.

Усі ці чотири астероїди, за оцінками науковців, не великі.

Перший (2022 SM21) має ширину від 9 до 20 метрів. Згідно з розрахунками НАСА, він рухається до орбіти Землі зі швидкістю близько 15,07 кілометра на секунду, що дорівнює 54 252 км/год або приблизно в 44 рази перевищує швидкість звуку.

Другий (2022 SO11) - трохи більше, його ширина становить від 11 до 25 метрів. Астероїд летить зі швидкістю близько 12,41 км/сек, що приблизно дорівнює 44676 кілометрів на годину або трохи більше ніж у 36 разів перевищує швидкість звуку.

Третій астероїд (2018 VG), який пролетить повз Землю 5 жовтня - ще менший. Його розміри становлять від 8,8 до 20 метрів, і він летить із відносно "скромною" швидкістю близько 6,67 кілометра на секунду, або близько 24 012 кілометрів на годину, тобто майже в 20 разів швидше за швидкість звуку.

Четвертий астероїд із цієї групи, що наближається до нашої планети (2022 SJ28), є найбільшим - його ширина становить від 14 до 32 метрів. Він також лише трохи швидше за свого попередника, і мчить зі швидкістю до 9,24 км/с.

Згідно з розрахунками НАСА, ці астероїди не становлять для нас небезпеки. Так, об'єкт 2022 SO1, який буде ближче за інших до Землі, пролетить повз планету на відстані трохи більш як 1 мільйон кілометрів.