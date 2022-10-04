К Земле мчит группа астероидов: скоро максимальное сближение

Астероиды получили названия 2022 SM21, 2022 SO11, 2018 VG и 2022 SJ28.

В издании обратили внимание, что эти "космические скитальцы" приблизятся во время своего движения на минимальное расстояние от Земли именно в праздничную дату Йом-Киппур в еврейском календаре. В 2022 году этот "День очищения" (День Искупления, Судный День) отмечается с вечера 4 октября до 5 октября.

В иудаизме, в день Йом-Киппур Всевышний окончательно решает судьбу человека на будущий год, записывая ее в Книге Жизни, судя поступки людей и решая, кому жить, а кому умереть.

Все эти четыре астероида, по оценкам ученых, не крупные.

Первый из них (2022 SM21) имеет ширину от 9 до 20 метров. Согласно расчетам НАСА, он движется к орбите Земли со скоростью около 15,07 километра в секунду, что примерно равно 54 252 км/ч или примерно в 44 раза превышает скорость звука.

Второй (2022 SO11) - чуть больше, его ширина составляет от 11 до 25 метров. Астероид летит со скоростью около 12,41 км/сек, что примерно равно 44 676 километрам в час или чуть более чем в 36 раз превышает скорость звука.

Третий астероид (2018 VG), который пролетит мимо Земли 5 октября - еще меньше. Его размеры составляют от 8,8 до 20 метров, и он летит с относительно "скромной" скоростью около 6,67 километров в секунду, или около 24 012 километров в час, то есть почти в 20 раз быстрее скорости звука.

Четвертый астероид из этой группы, приближающийся к нашей планете (2022 SJ28), является самым большим - его ширина составляет от 14 до 32 метров. Он также лишь незначительно быстрее своего предшественника, и мчит со скоростью до 9,24 км/с.

Согласно расчетам НАСА, эти астероиды не представляют для нас опасности. Так, объект 2022 SO1, который будет ближе других к Земле, пролетит мимо планеты на расстоянии чуть более 1 миллиона километров.