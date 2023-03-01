До Землі мчать чотири величезні астероїди: чи є небезпека для планети?

Що відомо про астероїди

Астероїди безпечні для Землі, хоча їх розміри значні. Небесні тіла не наблизяться до нашої планети ближче, ніж на 3,5 мільйони кілометрів.

"У список потенційно небезпечних астероїдів NASA вносить об'єкти, що наближаються до Землі, на відстань менше 7,5 мільйона кілометрів і мають діаметр більше 150 метрів", - повідомили в NASA.

До Землі несуться чотири астероїди (фото: nasa.com)

Які астероїди пролетять повз Землю

Серед астероїдів, які пролетять повз нашу планету – 2012 DK31 діаметром 137 метрів, який проходить на відстані 4,8 млн кілометрів від Землі. Також астероїд – 2006 BE55. Він має діаметр 137 метрів і пролітає повз Землю на відстані 3,5 млн кілометрів від Землі.

Зазначається, що в п'ятницю, 3 березня, пролетять два великі астероїди. Це 2007 ED125 діаметром 213 метрів та 2021 QW, що має діаметр 76 метрів.

Дослідники NASA та вчені у всьому світі регулярно сканують небо на наявність астероїдів, які можуть бути небезпечними для Землі. На додаток до спостереження та відстеження астероїдів за допомогою телескопів, астрономи можуть використовувати радіоантени, такі як об'єкт NASA у Голдстоуні з Deep Space Network.