Зонд NASA успішно врізався в астероїд під час випробувань системи захисту Землі

Космічний апарат NASA DART успішно врізався в астероїд "Діморфос" - це перша спроба людства змінити рух астероїда чи будь-якого небесного тіла та запобігти потенційному зіткненню метеориту із Землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

DART, розміром не більше торговельного автомата, врізався в нешкідливий "Діморфос", розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Зазначається, що хоча удар був очевидний відразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи космічний апарат здатний змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула за хвилину після старту.

Тим часом NASA вкотре відкладає початок місії Artemis 1.

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