К Земле несутся четыре огромных астероида: есть ли опасность для планеты?

Что известно об астероидах

Астероиды безопасны для Земли, хотя их размеры внушительны. Небесные тела не приблизятся к нашей планете ближе, чем на 3,5 миллиона километров.

"В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеющие диаметр более 150 метров", - сообщили в NASA.

К Земле несутся четыре астероида (фото: nasa.com)

Какие астероиды пролетят мимо Земли

Среди астероидов, которые пролетят мимо нашей планеты - 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Также астероид - 2006 BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

Отмечается, что в пятницу, 3 марта, пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.

Исследователи NASA и ученые во всем мире регулярно сканируют небо на наличие астероидов, которые могут быть опасными для Земли. В дополнение к наблюдению и отслеживанию астероидов с помощью телескопов, астрономы могут использовать радиоантенны, такие как объект NASA в Голдстоуне из Deep Space Network.